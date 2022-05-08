Contra um Palmeiras de estilo antagônico ao de Diniz, Fluminense terá teste de fogo para novo esquema

Neste domingo, o Fluminense tem mais um desafio, desta vez pelo Brasileirão. Após vencer na Sul-Americana, o Tricolor enfrenta o Palmeiras, às 16h, no Allianz Parque, pela quarta rodada. À frente do elenco há seis dias, Fernando Diniz tem a missão de superar o retrospecto negativo na casa do Verdão, e também irá colocar à prova seu estilo de jogo, oposto ao do comandante adversário. Desta forma, a partida promete sinalizar o que o treinador pensa para a postura do Flu nos pontos corridos. Em sua primeira coletiva pós-jogo, Diniz reforçou que mudaria o estilo do Fluminense jogar. Se com Abel Braga a ideia era atuar, muitas vezes, no erro do adversário e não se expor, o novo técnico pensa em um futebol mais propositivo. Na primeira passagem pelo clube, inclusive, o treinador tinha a posse de bola e as transições pelo corredor central como pilares. Na vitória sobre o Junior Barranquilla (COL), contudo, o professor não teve tempo para colocar sua filosofia em prática, mas terá essa oportunidade contra o Palmeiras. - Eu gosto que o time marque mais adiantado. Se não conseguir, tem que ser solidário e voltar para não sofrermos o gol. Isso não é um erro voluntário do time. Quando estivermos mais organizados, com um pouco mais de tempo, a gente vai sustentar a marcação mais adiantada. O pior no futebol é quando você não marca nem na frente nem atrás como aconteceu algumas vezes no jogo - disse Diniz.