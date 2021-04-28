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Contra tudo! Fluminense precisa superar indefinições e maratona diante do Santa Fe na Libertadores

Tricolor precisou se deslocar até o novo local da partida cerca de 24 horas antes do jogo e vive fases finais do Carioca durante a fase de grupos do torneio continental...

Publicado em 28 de Abril de 2021 às 06:00

LanceNet

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Publicado em 

28 abr 2021 às 06:00
Crédito: Lucas Merçon/Fluminense FC
Quando soube que estaria no Grupo D da Libertadores, o Fluminense já começou a projetar as várias dificuldades que uma das chaves mais complicadas deste início de competição traria. No entanto, faltando menos de 48 horas para a partida, o Tricolor precisou se reinventar para mudar a logística, ir de Bogotá a Armênia e minimizar o cansaço do elenco, que terá um complicado Independiente Santa Fe pela frente nesta quarta-feira, às 21h (de Brasília), em duelo com transmissão em tempo real do LANCE!.
A equipe chegou à capital colombiana na noite de segunda-feira após quase sete horas de viagem. Na terça, treinou ainda no local enquanto definia a melhor forma de se deslocar até Armênia, cerca de 280 km de distância, que será apenas nesta quarta-feira, horas antes de entrar em campo, mas de avião.
Veja a tabela da Libertadores
Mesmo com todo foco voltado para a Libertadores, a comissão técnica também se preocupa com as fases finais do Campeonato Carioca. Mesmo com duas partidas seguidas na Colômbia, o Tricolor precisará voltar ao Rio de Janeiro para jogar diante da Portuguesa no próximo domingo, pela ida da semifinal. Há chances de o técnico Roger Machado utilizar alguns reservas para preservar ao máximo seus titulares nesta maratona.Mesmo com tudo contra, a boa notícia em meio a tanta indefinição foi a melhor condição de jogo. O Santa Fe até tentou manter a vantagem do ambiente, já que Bogotá fica a 2.650 metros acima do nível do mar, mas a única alternativa foi Armênia, a 1.480 metros. Apesar de ainda ter uma altitude maior do que a que os brasileiros estão acostumados, os efeitos são bem menores. Como praticamente não houve tempo para aclimatação na Colômbia, a alteração, neste ponto, foi positiva.
Na estreia, o Fluminense demonstrou nervosismo diante do River Plate (ARG), no Maracanã, e saiu atrás após um pênalti cometido pelo goleiro Marcos Felipe. Apesar dos erros recorrentes, o Tricolor se superou, melhorou no segundo tempo com a entrada de Cazares e saiu com o empate e o gostinho de que poderia ter conseguido os três pontos. O Grupo D está todo igual com as quatro equipes com um ponto.
RETROSPECTO
Assim como foi com o River, Fluminense e Independiente Santa Fe já se encontraram anteriormente, mas apenas em amistosos. No caso dos colombianos, as partidas aconteceram em 1957, 1960 e 1964, com duas vitórias do Flu (2 a 0 e 1 a 0) e uma derrota (1 a 0), todas no El Campín. O último encontro foi marcado por um confronto duro e de quatro expulsões, duas para cada lado. Os gols foram de Waldo e Paulinho.

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