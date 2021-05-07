'Contra tudo e todos': elenco celebra 'ponto importante' em empate do Fluminense na Libertadores

Líder de um dos grupos mais complicados desta Libertadores, o Fluminense voltou ao Rio de Janeiro nesta sexta-feira com mais um ponto na bagagem. O Tricolor viveu uma verdadeira odisseia nas duas idas à Colômbia, somando quase 20 mil km em 11 dias, mas conseguiu um empate com o Junior Barranquilla (COL) por 1 a 1 em Guayaquil, no Equador, com direito a lance polêmico da arbitragem. Assim, os jogadores exaltaram o resultado e alfinetaram o erro.
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Nas redes sociais, Calegari celebrou o ponto e destacou todas as barreiras que o grupo precisou superar. Já Danilo Barcelos, titular na vaga do suspenso Egídio, comemorou a "entrega e luta" para conquistar o ponto importante "para o nosso sonho".
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- Contra tudo e contra todos! Seguimos firmes! Time de Guerreiros, ponto importante - escreveu Calegari. O titular Luiz Henrique e Caio Paulista, que entrou em seu lugar no segundo tempo da partida, também falaram sobre o assunto em suas contas. O Fluminense volta a entrar em campo já neste domingo, pelo segundo jogo da semifinal do Campeonato Carioca contra a Portuguesa. A ida foi 1 a 1 e em caso de nova igualdade, o Tricolor fica com a vaga na decisão. Desfalque da equipe após sofrer uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho direito na semifinal do Campeonato Carioca, Hudson assistiu a partida e mostrou indignação com o pênalti marcado. Ele está em processo pré-cirúrgico e ficará alguns meses fora.