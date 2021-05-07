'Contra tudo e todos': elenco celebra 'ponto importante' em empate do Fluminense na Libertadores

Crédito: MAILSON SANTANA/FLUMINENSE

Líder de um dos grupos mais complicados desta Libertadores, o Fluminense voltou ao Rio de Janeiro nesta sexta-feira com mais um ponto na bagagem. O Tricolor viveu uma verdadeira odisseia nas duas idas à Colômbia, somando quase 20 mil km em 11 dias, mas conseguiu um empate com o Junior Barranquilla (COL) por 1 a 1 em Guayaquil, no Equador, com direito a lance polêmico da arbitragem. Assim, os jogadores exaltaram o resultado e alfinetaram o erro.

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Nas redes sociais, Calegari celebrou o ponto e destacou todas as barreiras que o grupo precisou superar. Já Danilo Barcelos, titular na vaga do suspenso Egídio, comemorou a "entrega e luta" para conquistar o ponto importante "para o nosso sonho".

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