Contra todos os problemas e contra o tempo, Vasco busca - e precisa - vencer o Avaí nesta segunda-feira

O Vasco já teve tudo quanto é tipo de problema na Série B do Campeonato Brasileiro até aqui. Problemas defensivos, ofensivos, expulsões, desfalques, prejuízo por falha do VAR... mas não interessa mais. O prazo para a recuperação e para o time entrar no G4 está se esgotando. É preciso vencer o Avaí esta noite.Porque o time já esteve mais próximo do grupo dos times que conseguirão o acesso. Já esteve também mais frágil, aparentemente. Só que a distância em pontos e os cinco times acima na tabela não permitem mais ao Cruz-Maltino somente evoluir. É necessário arrancar, seja como for, os três pontos da Ressacada.