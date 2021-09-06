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Contra todos os problemas e contra o tempo, Vasco busca - e precisa - vencer o Avaí nesta segunda-feira

Cruz-Maltino vem sofrendo com problemas de diferentes ordens, mas a urgência para a arrancada rumo ao G4 precisa iniciar para ontem...

Publicado em 06 de Setembro de 2021 às 07:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 set 2021 às 07:30
Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco
O Vasco já teve tudo quanto é tipo de problema na Série B do Campeonato Brasileiro até aqui. Problemas defensivos, ofensivos, expulsões, desfalques, prejuízo por falha do VAR... mas não interessa mais. O prazo para a recuperação e para o time entrar no G4 está se esgotando. É preciso vencer o Avaí esta noite.Porque o time já esteve mais próximo do grupo dos times que conseguirão o acesso. Já esteve também mais frágil, aparentemente. Só que a distância em pontos e os cinco times acima na tabela não permitem mais ao Cruz-Maltino somente evoluir. É necessário arrancar, seja como for, os três pontos da Ressacada.
Naturalmente, é preciso não mais falhar defensivamente. É preciso converter as chances que cria. É preciso fazer a má fase de Germán Cano acabar. Só que talvez as dificuldades se mantenham. Se assim ocorrer, o time de Lisca tem de superar as adversidades para subir na tabela.
-> Confira a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro
Até porque o relógio e as rodadas jogam contra. A montanha a ser escalada por não parecer tão grande, mas o prazo está acabando.

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