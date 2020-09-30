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Contra pior visitante do BR, Botafogo busca reencontrar vitória e sair do Z4

Lanterna do Brasileirão, Bahia tem o pior desempenho longe dos próprios domínios; Alvinegro, por outro lado, é o pior mandante e não vence há nove rodadas...

Publicado em 30 de Setembro de 2020 às 06:00

LanceNet

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Publicado em 

30 set 2020 às 06:00
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
O Botafogo é o rei dos empates no Brasileirão. Com oito igualdades até aqui, a equipe não sabe o que é vencer há nove rodadas. Na teoria, o Alvinegro tem o melhor cenário possível: enfrenta, nesta quarta-feira, às 21h30, no Estádio Nilton Santos, em partida adiada válida pela 1ª rodada, o Bahia, o pior visitante da competição. A partida será transmitida em tempo real no site do LANCE!.
A equipe comandada por Mano Menezes, além de amargurar a lanterna da tabela, não sabe o que é vencer longe dos próprios domínios. São três derrotas e dois empates, com cinco gols marcados e nove levados, o que dá um aproveitamento de 13,3%.
O paradoxo, contudo, é real. Por outro lado, o Botafogo é o pior visitante do Campeonato Brasileiro. Apesar de a única vitória do Alvinegro na competição ter sido conquistada no Estádio Nilton Santos, a equipe comandada por Paulo Autuori também só perdeu em casa - diante de Internacional e Vasco. Ao todo, são cinco pontos conquistados nos próprios domínios.
Contra o Tricolor de Aço, a necessidade de um resultado positivo é real. Com 11 pontos conquistados, o Botafogo está na zona de rebaixamento. Apesar de não perder com frequência, a equipe de Paulo Autuori também não sabe o que é vencer há nove rodadas, justamente no triunfo ante o Atlético-MG.
Na partida do pior mandante contra o pior visitante e com ambos na zona de rebaixamento, na verdade, a vitória torna-se essencial a qualquer um.

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