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Contra o Olimpia, Flamengo tentará feito que nem a Geração Zico e o time de Ronaldinho conseguiram

Em seis confrontos diante da equipe paraguaia, o Rubro-Negro nunca conseguiu vencer. Clube de Assunção será o adversário dos cariocas nas quartas da Libertadores...
LanceNet

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Publicado em 

23 jul 2021 às 15:57

Publicado em 23 de Julho de 2021 às 15:57

Crédito: Reprodução
Telespectador na disputa de pênaltis da noite passada no Beira-Rio, o Flamengo conheceu o seu adversário nas quartas de final da Libertadores: o Olimpia, que eliminou o Internacional. O favoritismo para o lado rubro-negro é evidente, porém um tabu histórico alarma o caminho da equipe carioca.Isso porque, nem mesmo as seis partidas que o Flamengo já teve para enfrentar o Olimpia na Libertadores foram o suficiente para derrotar o clube paraguaio. Todos os confrontos foram realizados pela fase de grupos: foram quatro empates e duas derrotas, ao todo.
+ GALERIA: veja imagens da festa da torcida do Flamengo no Mané Garrincha
A história do confronto entre ambos começou em 1981, ano da primeira participação do Flamengo na Libertadores e de, quebra, o de seu primeiro título. E nem mesmo a Geração Zico foi capaz de bater os paraguaios: empataram em 1x1, no Rio, e 0x0, em Assunção, pelo Grupo 3 - o Rubro-Negro terminou como líder da chave, enquanto o Olimpia amargou a lanterna.
O próximo par de oportunidades ocorreu em 2002. Naquela ocasião, o Olimpia tinha uma equipe mais poderosa, tanto que sagrou-se campeão (pela terceira vez em sua história). Diante do Fla, venceu uma vez (2x0) e empatou outra sem gols, na edição em que o lado brasileiro é quem ficou na lanterna do grupo.Dez anos depois, Flamengo e Olimpia voltaram a cruzar os seus respectivos caminhos na fase de grupos. O Rubro-Negro tinha uma badalada equipe capitaneada por Ronaldinho Gaúcho, que também falhou na missão de vencer o time de Assunção. Novamente, o Rey de Copas venceu uma (3x2 em casa) e empatou outra (3x2 no Estádio Nilton Santos), num grupo que ambos foram eliminados antes de ir às oitavas.
Agora, a Libertadores fica de lado na programação pois a próxima missão é pelo Campeonato Brasileiro. O rival da vez será o São Paulo, neste domingo, às 16h, no Maracanã e pela 13ª rodada - confira a tabela completa aqui.
OS PLACARES DOS CONFRONTOS
1981Flamengo 1x1 OlimpiaOlimpia 0x0 Flamengo
2002Flamengo 0x0 OlimpiaOlimpia 2x0 Flamengo
2012Flamengo 3x3 OlimpiaOlimpia 3x2 Flamengo

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