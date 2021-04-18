Contra o Ituano, Professor Mancini aplica último 'exame' antes de estreia do Corinthians na Sul-Americana

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

O Corinthians encerra neste domingo (18) uma maratona de quatro jogos no intervalo de uma semana, mas se engana quem acha que o técnico Vagner Mancini alternou entre os confrontos diante Guarani, Ferroviária, São Bento e, nesta noite, às 22h, contra o Ituano, na Neo Química Arena, pela sexta rodada do Paulistão, os times titular e reserva do Timão.

De acordo com o treinador, os compromissos que sucederam os 16 dias em que o clube do Parque São Jorge ficou sem entrar em campo, devido as políticas de contensão ao avanço da Covid-19 em São Paulo, servem como laboratório para a definição de um plantel titular.

Aos alunos que passarem no teste do professor Mancini, caberão a titularidade na estreia corintiana na Copa Sul-Americana, na próxima quinta-feira (22), contra o River Plate (PAR), no estádio Defensores del Chaco, em Assunção, pela primeira rodada do Grupo E.– Não tem ninguém atrás de ninguém, nós sabíamos que teríamos quatro jogos em oito dias, então por isso a escolha de um time fazer dois jogos e o outro também, para que na Sul-Americana a gente escolha o melhor time, o time mais tarimbado para ir lá, jogando fora de casa – afirmou o técnico corintiano e entrevista coletiva virtual concedida após o empate em 1 a 1 contra o São Bento, em Itaquera, nesta sexta-feira (16), pela sétima rodada do Campeonato Paulista.

– Então eu tenho que respeitar aquilo que foi combinado com todo mundo, nós, não só a minha equipe técnica, a diretoria que participa, os atletas, elaboramos um planejamento, e eles está endo cumprido: o time que jogou domingo, jogaria sexta-feira e o time que jogou na terça-feira jogará no domingo, para depois, sim, avaliando tudo o que os atletas mostraram dentro de campo a gente escolha um time para a Sul-Americana – acrescentou.

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O comandante do Corinthians entende o fato de que nas partidas contra Bugre e Bentão ternha utilizado uma linha defensiva com Fagner, Bruno Méndez, Gil e Fábio Santos pode ter dado a impressão de que as equipes escaladas no último domingo (11) e nesta sexta-feira (16) sejam as ideais, mas contesta.

– O time titular ele vai ser escolhido. Obvio que quando você vê a nossa linha defensiva atuando, gera uma expectativa de que esse seja o time que vai jogar a maior parte dos jogos nesta temporada, mas não é bem assim. Eu mesclei duas equipes, fiz com que duas equipes jogassem no domingo e na terça-feira, e já falei aqui, em outras respostas, que o time vai ser escolhido a partir do início da Sul-Americana. Então, eu não posso te falar quem é titular e quem é reserva, os atletas estão mostrando dentro de campo o que podem fazer e, no momento, para que sejam escolhidos – alertou o profissional.

Ainda que admita que o time titular do Alvinegro será exposto na estreia da Sul-Americana, Mancini deixa claro que esse status não é fixo e pode ser mudado no decorrer da temporada, de acordo com o desempenho dos seus jogadores.

– Eu acho a maneira mais justa de vocês escolher uma equipe, diante daquilo que os atletas estão fazendo dentro de campo, diante da sua produção, para que a gente possa definir o melhor time no momento. Não quer dizer que vai ser o time para a toda temporada, mas nesse momento vamos avaliar, sim, o time desses últimos quatro jogos – esclareceu Vagner Mancini.

A maratona de quatro jogos em uma semana que o Corinthians completa neste domingo (18) será ainda maior. Nas próximas três semanas, o Timão terá dois clássicos, contra Santos e São Paulo, e três compromissos internacionais, diante River Plate (PAR), Peñarol (URU) e Sport Huancayo (PER).