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Contra o Galo, Felipe Jonatan toma o terceiro amarelo e desfalcará o Santos diante o São Paulo

Único atleta da sua posição no elenco santista, ausência do lateral-esquerdo fará com que Cuca quebre a cabeça para escalar o Peixe no San-São deste sábado (12)...

Publicado em 10 de Setembro de 2020 às 00:03

LanceNet

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Publicado em 

10 set 2020 às 00:03
Crédito: Ivan Storti/Santos FC
Na vitória por 3 a 1 contra o Atlético-MG, nesta quarta-feira (09), na Vila Belmiro, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro, o lateral-esquerdo Felipe Jonatan tomou o terceiro cartão amarelo e será desfalque contra o São Paulo, neste sábado (12), pela décima rodada da competição nacional, também no estádio Urbano Caldeira.
Com a ausência, o técnico Cuca terá novamente dores de cabeça para escalar o seu time, isso porque Felipe é o único atleta do setor no elenco santista e, com isso, o treinador santista terá que improvisar a sua alternativa para a posição. O zagueiro Luan Peres, que desfalcou o Peixe contra o Galo, por ter cumprido suspensão, chegou a fazer a função na temporada passada, com o técnico Jorge Sampaoli, e na única partida deste ano em que Felipe Jonatan não esteve à disposição, na vitória por 2 a 1 contra o Defensa y Jusitcia (ARG), em Buenos Aires, pela primeira rodada do grupo G da Libertadores, o então treinador Jesualdo Ferreira, também optou por Luan na lateral-esquerda.
Outro jogador que também já atuou improvisado na posição, o meia Jean Mota, se recupera de um edema na coxa e é dúvida.
O Peixe é o sexto colocado no Campeonato Brasileiro, com 14 pontos, e chegará para o clássico contra o Tricolor vindo de duas vitórias consecutivas, contra Ceará e Galo.

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