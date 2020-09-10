Contra o Galo, Felipe Jonatan toma o terceiro amarelo e desfalcará o Santos diante o São Paulo

Na vitória por 3 a 1 contra o Atlético-MG, nesta quarta-feira (09), na Vila Belmiro, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro, o lateral-esquerdo Felipe Jonatan tomou o terceiro cartão amarelo e será desfalque contra o São Paulo, neste sábado (12), pela décima rodada da competição nacional, também no estádio Urbano Caldeira.

Com a ausência, o técnico Cuca terá novamente dores de cabeça para escalar o seu time, isso porque Felipe é o único atleta do setor no elenco santista e, com isso, o treinador santista terá que improvisar a sua alternativa para a posição. O zagueiro Luan Peres, que desfalcou o Peixe contra o Galo, por ter cumprido suspensão, chegou a fazer a função na temporada passada, com o técnico Jorge Sampaoli, e na única partida deste ano em que Felipe Jonatan não esteve à disposição, na vitória por 2 a 1 contra o Defensa y Jusitcia (ARG), em Buenos Aires, pela primeira rodada do grupo G da Libertadores, o então treinador Jesualdo Ferreira, também optou por Luan na lateral-esquerda.