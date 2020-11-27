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Contra o Fluminense, Bragantino tenta quebrar tabu de 22 anos

Última vitória do Massa Bruta no Maracanã aconteceu no dia 9 de agosto de 1998...

Publicado em 27 de Novembro de 2020 às 17:53

LanceNet

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Publicado em 

27 nov 2020 às 17:53
Crédito: Ari Ferreira/Red Bull Bragantino
A próxima segunda-feira é especial para o Bragantino. Pela segunda vez desde o seu retorno à elite do futebol nacional, o Massa Bruta disputa uma partida no Maracanã. Desta vez, o rival é o Fluminense.Antes do Tricolor, o Braga visitou o Flamengo no palco mais conhecido do futebol nacional e por muito pouco não saiu com a vitória. Claudinho colocou o time paulista em vantagem, mas (0 empatou para o Rubro-Negro.
Agora, a missão de Barbieri e Cia é manter o bom momento na competição e emplacar a quarta partida invicta. Nos últimos três jogos, o Massa Bruta venceu dois e empatou um.
Tabu de 22 anos
A última vitória do Bragantino no Maracanã aconteceu no dia 9 de agosto de 1998. Na ocasião, o Massa Bruta levou a melhor diante do Flamengo por 1 a 0.

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