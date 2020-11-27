Contra o Fluminense, Bragantino tenta quebrar tabu de 22 anos

A próxima segunda-feira é especial para o Bragantino. Pela segunda vez desde o seu retorno à elite do futebol nacional, o Massa Bruta disputa uma partida no Maracanã. Desta vez, o rival é o Fluminense.Antes do Tricolor, o Braga visitou o Flamengo no palco mais conhecido do futebol nacional e por muito pouco não saiu com a vitória. Claudinho colocou o time paulista em vantagem, mas (0 empatou para o Rubro-Negro.