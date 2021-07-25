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Contra o Cuiabá, árbitro formado em Direito apitará pela primeira vez um jogo do Corinthians

Ramon Abatti Abel tem 31 anos, ingressou no SENAF há quatro anos e faz pós-graduação em Direito Desportivo...

Publicado em 25 de Julho de 2021 às 09:00

LanceNet

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Publicado em 

25 jul 2021 às 09:00
Crédito: Yan Pedro/Arquivo JEC
O duelo entre Cuiabá e Corinthians, nesta segunda-feira (26), às 20h, na Arena Pantanal, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, terá a arbitragem principal do catarinense Ramon Abatti Abel. Será a primeira vez que o profissional apitará uma partida do Timão.
Além de trabalhar com futebol, Ramon é empresário e desde 2015 é formado em Direito, com ênfase em Direito Desportivo, área em que ele atualmente está se pós-graduando.
>> Baixe o novo app de resultados do LANCE!>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os próximos jogosIngresso na Seleção Nacional de Árbitros de Futebol (SENAF) desde julho de 2017, Abel está na categoria AB da CBF.
O seu primeiro jogo de Brasileirão apitado aconteceu há menos de um ano, no dia 13 de setembro de 2020, na vitória do Atlético-MG sobre o Red Bull Bragantino, por 2 a 1, no Mineirão, pela 10ª rodada da competição passada.
Desde então, o catarinense mais 13 jogos na elite do futebol nacional, quatro deles já nesta edição.
Por um lado, se faltará experiência na arbitragem de campo de Cuiabá e Corinthians, sobrará na cabine do VAR, que ficará sob o encargo de Heber Roberto Lopes, profissional em atividade que mais apitou jogos do Campeonato Brasileiro, 353.
Os auxiliares serão Kleber Lúcio Gil, do quadro da Fifa, e Éder Alexandre, todos de Santa Catarina.

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