Contra o Ceará, Flamengo encerra maratona de jogos longe do Maracanã

O Flamengo encara o Ceará, às 16h30 deste sábado, e a partida ficará marcada pelo encerramento da maratona de viagens do time. Ao somar todas as quilometragens, contando ida e volta, o clube carioca percorreu cerca de 23.474 km para jogar as últimas sete partidas.> Confira a tabela da Série A do Brasileirão

O Rubro-Negro não joga no Maracanã desde o empate com Palmeiras em 0 a 0, no dia 20 de abril, pela quarta rodada do Brasileirão. Com isso, o time de Paulo Sousa tem enfrentado uma rotina intensa de viagens, sendo o único jogo como mandante, neste ínterim, realizado em Volta Redonda, no avanço às oitavas da Copa do Brasil.

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Confira os trechos ida/volta, que o Flamengo fez:​Rio de Janeiro > Curitiba (674 km) + Curitiba > Rio de Janeiro (674 km) = 1.348 km / Athletico-PR 1 x 0 Flamengo (Brasileirão)

Rio de Janeiro > Santiago (2.937 km) + Santiago > Rio de Janeiro (2.937 km) = 5.874 km / Universidad Católica 2 x 3 Flamengo (Libertadores)

Rio de Janeiro > Teresina (1.984 km) + Teresina > Rio de Janeiro (1.984 km) = 3.968 km / Altos-PI 1 x 2 Flamengo (Copa do Brasil)

Rio de Janeiro > Córdoba (2.888 km) + Córdoba > Rio de Janeiro (2.888 km) = 5.776 km / Talleres 2 x 2 Flamengo (Libertadores)

Rio de Janeiro > Brasília (933 km) + Brasília > Rio de Janeiro (933 km) = 1.866 km / Flamengo 0 x 1 Botafogo (Brasileirão)

Rio de Janeiro > Volta Redonda (130 km) + Volta Redonda > Rio de Janeiro (130 km) = 260 km / Flamengo 2 x 0 Altos-PI (Copa do Brasil)

Rio de Janeiro > Fortaleza (2.191 km) + Fortaleza > Rio de Janeiro (2.191 km) = 4.382 km / Ceará x Flamengo (Brasileirão)Após um período fechado para trocar a grama, o Maracanã será reaberto na próxima terça-feira. O Rubro-Negro enfrentará o Universidade Católica, pela quinta rodada da fase de grupos da Libertadores. Um empate garantirá o Fla, matematicamente, na próxima fase.