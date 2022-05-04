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futebol

Contra o Cali, Corinthians precisa superar sequência irregular fora de casa para encaminhar vaga na Libertadores

Com Vítor Pereira, aproveitamento do Timão longe da Neo Química Arena é de 38,8%...

Publicado em 04 de Maio de 2022 às 07:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 mai 2022 às 07:00
Quando a bola rolar no estádio Olímpico Pascual Guerrero, às 21h desta quarta-feira, no confronto entre Deportivo Cali e Corinthians, o Timão não vai apenas em busca de se aproximar da vaga ao mata-mata da Libertadores, como também melhorar o aproveitamento fora de casa.> GALERIA - Fotos da nova camisa do Corinthians, que faz homenagem a 2012
Na Neo Química Arena, diante de sua torcida, o Alvinegro Paulista ainda não sabe o que é perder desde que Vítor Pereira chegou ao clube. Somando todas as competições, a equipe conquistou cinco vitórias, um empate e nenhuma derrota, com apenas um gol sofrido e 13 marcados.
A mudança é considerável quando o time do Parque São Jorge precisa pontuar longe de seus domínios. Com o português no comando, o Corinthians tem apenas 38,8% de aproveitamento fora de casa - duas vitórias, um empate e cinco derrotas. São sete tentos marcados e 12 sofridos.
> TABELA - Confira a tabela e simule os jogos do Timão na Libertadores
O Timão lidera o Grupo E com seis pontos e faz os seus próximos dois jogos na competição fora de casa. O único revés sofrido pelos comandados de Vítor Pereira foi justamente longe de seus domínios, na rodada inaugural, onde os brasileiros perderam por 2 a 0 para o Always Ready na altitude de La Paz.
Logo atrás do Alvinegro Paulista vem o Deportivo Cali, empatado com os bolivianos com quatro pontos. Assim, quem vencer o jogo na Colômbia ficará na liderança do grupo e com a situação mais favorável para as rodadas finais. Um empate deixaria o grupo ainda mais embolado, aumentando a tensão para os últimos duelos.
VEJA TODOS OS JOGOS FEITOS PELO CORINTHIANS FORA DE CASA SOB O COMANDO DE VÍTOR PEREIRA
São Paulo 1 x 0 Corinthians - Fase de Grupos PaulistãoPalmeiras 2 x 1 Corinthians - Fase de Grupos PaulistãoNovorizontino 0 x 1 Corinthians - Fase de Grupos PaulistãoSão Paulo 2 x 1 Corinthians - Semifinal do PaulistãoAlways Ready 2 x 0 Corinthians - Fase de Grupos da LibertadoresBotafogo 1 x 3 Corinthians - BrasileirãoPortuguesa-RJ 1 x 1 Corinthians - Copa do BrasilPalmeiras 3 x 0 Corinthians - Brasileirão
Crédito: DuelonaNeoQuímicaArenaentreTimãoeCaliterminou1a0paraosbrasileiros(Foto:NelsonAlmeida/AFP

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