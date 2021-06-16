Contra o Bragantino, Sylvinho terá a chance de vencer pela primeira vez em casa como técnico do Corinthians

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Três jogos sem perder e dois sem ganhar, o momento do Corinthians segue o dilema entre o copo meio cheio e meio vazio. Para mudar esse cenário, o time precisa da vitória no confronto desta quarta-feira (16), às 20h30, contra o Red Bull Bragantino, na Neo Química Arena.

>> Confira a tabela do Paulistão e simule os próximos jogos>> Baixe o novo app de resultados do LANCE!Será a oportunidade do Timão vencer pela primeira vez em casa sob o comando do seu novo técnico, Sylvinho. Apresentado ao clube há três semanas, ele chega ao jogo contra o Massa Bruta ao seu sexto jogo à frente do Alvinegro sem ainda ter vencido em Itaquera.

Nos seus dois primeiros jogos treinando o Corinthians, Sylvinho foi derrotado em São Paulo para o Atlético-GO: 1 a 0, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro, e 2 a 0 em confronto válido pela ida da terceira fase da Copa do Brasil.

Após os reveses nos primeiros compromissos, o Timão vem de três partidas longe de casa, contra América-MG e Palmeiras, pelo Brasileirão, e Atlético-GO, pela volta da terceira fase da Copa do Brasil. Contra o Dragão, empate em 0 a 0, que eliminou o Alvinegro do mata-mata nacional. Diante do Coelho, vitória por 1 a 0, em Belo Horizonte, primeira e única de Sylvinho até aqui. E no último fim de semana, 1 a 1 no Dérbi, disputado no Allianz Parque, casa palmeirense.