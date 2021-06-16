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Contra o Bragantino, Sylvinho terá a chance de vencer pela primeira vez em casa como técnico do Corinthians

Timão vem de três jogos sem perder, mas todos eles atuando longe da Neo Química Arena...

Publicado em 16 de Junho de 2021 às 08:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 jun 2021 às 08:00
Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
Três jogos sem perder e dois sem ganhar, o momento do Corinthians segue o dilema entre o copo meio cheio e meio vazio. Para mudar esse cenário, o time precisa da vitória no confronto desta quarta-feira (16), às 20h30, contra o Red Bull Bragantino, na Neo Química Arena.
>> Confira a tabela do Paulistão e simule os próximos jogos>> Baixe o novo app de resultados do LANCE!Será a oportunidade do Timão vencer pela primeira vez em casa sob o comando do seu novo técnico, Sylvinho. Apresentado ao clube há três semanas, ele chega ao jogo contra o Massa Bruta ao seu sexto jogo à frente do Alvinegro sem ainda ter vencido em Itaquera.
Nos seus dois primeiros jogos treinando o Corinthians, Sylvinho foi derrotado em São Paulo para o Atlético-GO: 1 a 0, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro, e 2 a 0 em confronto válido pela ida da terceira fase da Copa do Brasil.
Após os reveses nos primeiros compromissos, o Timão vem de três partidas longe de casa, contra América-MG e Palmeiras, pelo Brasileirão, e Atlético-GO, pela volta da terceira fase da Copa do Brasil. Contra o Dragão, empate em 0 a 0, que eliminou o Alvinegro do mata-mata nacional. Diante do Coelho, vitória por 1 a 0, em Belo Horizonte, primeira e única de Sylvinho até aqui. E no último fim de semana, 1 a 1 no Dérbi, disputado no Allianz Parque, casa palmeirense.
O duelo desta quarta-feira (16), será o segundo entre Corinthians e Red Bull Bragantino na temporada. Pela primeira rodada do Campeonato Paulista, no dia 28 de fevereiro, os times empataram sem gols, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança. O próximo confronto, portanto, será o primeiro entre os times jogando na casa corintiana, nesta temporada.

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