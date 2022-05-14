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Contra o Bragantino, Palmeiras quer afastar a má fase do Allianz Parque pelo Brasileirão

Após dois jogos, Verdão segue sem vencer em seu estádio pelo campeonato nacional. Os únicos dois tropeços como mandante em 2022 foram pelo torneio de pontos corridos...

Publicado em 14 de Maio de 2022 às 06:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 mai 2022 às 06:00
O Palmeiras é o melhor mandante entre os clubes da Série A em 2022, com 88,89% de aproveitamento dos pontos disputados. No entanto, o time ainda não venceu no Allianz Parque, sua casa, pelo Brasileirão-2022. Aliás, pela competição nacional, o Verdão está sem um triunfo no estádio desde novembro de 2021. Contra o Red Bull Bragantino, neste sábado, às 16h30, o objetivo é afastar esse mal.GALERIA> Relembre a invencibilidade fora de casa do Palmeiras na Liberta
TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2022 clicando aqui
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As últimas vitórias em casa do Alviverde pelo Campeonato Brasileiro foram na Arena Barueri: Ceará (1 a 0), pela edição do ano passado, e Corinthians (3 a 0), neste ano. Desde que venceu o Atlético-GO, por 4 a 0, no Allianz Parque, em 10 de novembro de 2021, quatro partidas se passaram e nada de triunfar em seu estádio. Foram duas derrotas (São Paulo e Ceará) e dois empates (Atlético-MG e Fluminense).
Essa situação é incomum para quem tem um retrospecto altamente favorável quando joga em casa nesta temporada. São 13 vitórias, um empate e uma derrota, 40 pontos conquistados dos 45 possíveis. Os cinco perdidos, porém, foram justamente no Brasileirão para Ceará, logo na estreia, quando perdeu por 3 a 2, e Fluminense, mais recentemente, quando empatou em 1 a 1, tendo saído na frente.E tem mais. A temporada 2022, inclusive, aparece como a mais vitoriosa e a segunda menos vazada da história do Palmeiras na arena, com 87,17% de aproveitamento e sete gols sofridos (média de 0,53 gol por jogo). Por essas e outras, chama a atenção a dificuldade que a equipe tem tido para conquistar os pontos em sua casa.
Mas essa má fase do Allianz Parque no Brasileirão já vem de algum tempo. Dos 18 jogos que o time fez por lá no ano passado, venceu apenas dez, empatou três e perdeu cinco, tendo um aproveitamento de apenas 61,1%. Aliás, vale destacar que 2021 foi o pior ano do estádio desde a sua fundação, em 2014, com dez derrotas do Verdão.
Já em 2020, o índice de pontos conquistados foi ainda pior: 59,3%. Foram 18 jogos, 8 vitórias, 8 empates e 2 derrotas, ou seja, o Alviverde não chegou a vencer metade das partidas que disputou no Allianz Parque pelo Brasileirão daquele ano. Como um ponto de explicação, em boa parte de 2020 e de 2021 o estádio recebeu duelos com portões fechados por conta da pandemia de coronavírus.
Nas duas edições dos pontos corridos em que o Palmeiras se saiu campeão, a equipe teve um aproveitamento superior aos 80% jogando no Allianz. Em 2018 conquistou 84,4% dos pontos que disputou, enquanto em 2016 somou 82,4% da pontuação possível. Nas duas oportunidades o fator casa foi essencial para o título.
Por enquanto, o aproveitamento palmeirense no Allianz Parque pelo Brasileirão-2022 é igual ao do ano da inauguração, em 2014, quando foi derrotado pelo Sport e empatou com o Athletico-PR. Naquela edição, com apenas dois jogos, o índice foi de 16,7%, exatamente o mesmo da atual com exatamente o mesmo número de partidas.
Confira os números citados acima:
Palmeiras com mandante em 202215 jogos/13 vitórias/1 empate/1 derrota - 88,89% de aproveitamento
Palmeiras no Allianz Parque em 202213 jogos/11 vitórias/1 empate/1 derrota - 87,17% de aproveitamento
Palmeiras no Allianz Parque em Campeonatos Brasileiros
2022 - 16,7% de aproveitamento2021 - 61,1% de aproveitamento2020 - 59,3% de aproveitamento2019 - 71,4% de aproveitamento2018 - 84,4% de aproveitamento (campeão)2017 - 64,4% de aproveitamento2016 - 82,4% de aproveitamento (campeão)2015 - 54,9% de aproveitamento2014 - 16,7% de aproveitamento (apenas 2 jogos)
Crédito: PalmeirasnãovencepeloBrasileirãonoAllianzParquedesdenovembrode2021(Foto:CesarGreco/Palmeiras

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