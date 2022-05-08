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Contra o Bragantino, Corinthians tem em jogo liderança do Brasileiro e moral para outras competições

Manter a ponta da competição nacional pode ser fundamental para o Timão chegar forte em duelos decisivos pela Copa do Brasil e Libertadores...

Publicado em 08 de Maio de 2022 às 07:44

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 mai 2022 às 07:44
O Corinthians entra em campo neste domingo (8) às 18h, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro, contra o Red Bull Bragantino, no estádio Nabi Abi Chedid, na cidade de Bragança Paulistão, não só para defender a liderança que é sua desde a temporada passada, mas sim para manter um bom momento interno para jogos importantes de copa que estão por vir.
> GALERIA - Veja todos os técnicos estrangeiros da história do Timão> TABELA - Confira e simule os jogos do Corinthians no BrasileirãoApós o confronto diante do Massa Bruta, o Timão terá pela frente dois jogos fundamentais para o futuro na Copa do Brasil e Libertadores, respectivamente.
Na próxima quarta-feira (11), o Time do Povo recebe a Portuguesa-RJ. Na Neo Química Arena, pela volta da terceira fase da Copa do Brasil, que teve a ida empatada em 1 a 1. Já no dia 17 de maio, o Corinthians visita o Boca Juniors, na Argentina, pela quinta rodada do grupo E da Libertadores, em confronto que deve definir a classificação de pelo menos um dos times às oitavas de final do torneio. Entre os dois jogos, o Alvinegro do Parque São Jorge tem um compromisso em Porto Alegre contra o Internacional, pelo Brasileirão.
Líder do Brasileirão, com o posto conquistado no último fim de semana, ao bater o Fortaleza, em casa, o Timão precisa agora assegurar a condição para seguir com o moral elevado para os jogos fundamentais nas outras competições, principalmente a Liberta, que é o grande objetivo corintiano na temporada.
Do outro lado, o Corinthians terá pela frente nesta noite o Red Bull Bragantino, que tem um ponto a menos, oito contra nove, e é o terceiro colocado do Brasileirão.
Para o Massa Bruta, um triunfo também seria fundamental, pois a equipe de Bragança terá pela frente os jogos contra dos dois grandes favoritos a levar o Brasileiro, Palmeiras e Atlético-MG, consecutivo, seguido de um jogo de vida ou morte contra o Estudiantes, da Argentina, que já está classificado às oitavas de final da Libertadores.
Entre o Corinthians e o Red Bull Bragantino na tabela do Brasileiro está o América-MG, que no último sábado (7) vence o Atlético-MG e assumiu a vice-liderança da competição, mas com um jogo a mais.
Crédito: VitóriacontraoBraganoPaulistãodesteanofoiemblemática(Foto:RodrigoCoca/Ag.Corinthians

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