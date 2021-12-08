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Contra o Athletico-PR, Palmeiras escalou equipe mais jovem da história do Brasileirão no atual formato

Verdão foi a campo com muitos jogadores da equipe Sub-20 no embate da última segunda-feira (6)...
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Publicado em 

08 dez 2021 às 08:00

Publicado em 08 de Dezembro de 2021 às 08:00

Com o elenco principal de férias, o Palmeiras utilizou muitas Crias da Academia no empate em 0 a 0 contra o Athletico-PR, na última segunda-feira (6). O time contabilizou a menor média de idade da história do Brasileirão de pontos corridos com 20 times - 19,8 anos.Em campo, estavam apenas dois profissionais, sendo eles Matheus Fernandes (23) e Vinicius Silvestre (27). Dos atletas da base, Giovani era o mais jovem, com 17 anos.
No ano, o Palmeiras utilizou, ao todo, 26 Crias da Academia. Destas, oito (Vinicius, Renan, Victor Luis, Danilo, Menino, Patrick de Paula, Veron e Wesley) estiveram presentes no elenco bicampeão consecutivo da Libertadores.Confira as menores médias de idade do Brasileirão desde 2006:
1º Palmeiras: 19,8 (2021)2º São Paulo: 21,0 (2019)3º Grêmio: 21,1 (2017)4º Fluminense: 21,3 (2008)5º Botafogo: 21,5 (2020)6º Flamengo: 21,6 (2020)7º Botafogo: 21,6 (2020)8º Grêmio: 21,6 (2019)9º Santos: 21,7 (2008)10º Vasco: 21,7 (2008)
Crédito: GabrielVeroncomemoraseugolcontraaequipedoCuiabáEC(Foto:CesarGreco/Palmeiras

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