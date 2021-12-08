Contra o Athletico-PR, Palmeiras escalou equipe mais jovem da história do Brasileirão no atual formato

Com o elenco principal de férias, o Palmeiras utilizou muitas Crias da Academia no empate em 0 a 0 contra o Athletico-PR, na última segunda-feira (6). O time contabilizou a menor média de idade da história do Brasileirão de pontos corridos com 20 times - 19,8 anos.Em campo, estavam apenas dois profissionais, sendo eles Matheus Fernandes (23) e Vinicius Silvestre (27). Dos atletas da base, Giovani era o mais jovem, com 17 anos.