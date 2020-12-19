Contra o Athletico, Bragantino prestará justa homenagem a Marcelo Veiga

Crédito: Arquivo/Red Bull Bragantino

Apesar da melhora recente de desempenho que conseguiu elevar consideravelmente a posição do Red Bull Bragantino na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, a última semana teve um tom triste para os torcedores do Braga com a notícia do falecimento de Marcelo Veiga por complicações da Covid-19.

Apesar de estar trabalhando no São Bernardo em meio a disputa da Copa Paulista, Veiga ficou internado desde o mês de novembro na Santa Casa de Bragança Paulista e chegou a ser colocado na UTI da unidade antes do falecimento aos 56 anos de idade.

Por isso, o clube prestará sua singela homenagem ao treinador que mais vezes comandou o Massa Bruta em toda a história no confronto do próximo domingo onde o Bragantino visita na Arena da Baixada o Athletico-PR às 16h.