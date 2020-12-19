Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Contra o Athletico, Bragantino prestará justa homenagem a Marcelo Veiga

Atletas terão nas suas camisas, durante toda a etapa inicial, o nome do histórico treinador que faleceu na última semana vítima da Covid-19...

Publicado em 19 de Dezembro de 2020 às 13:08

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 dez 2020 às 13:08
Crédito: Arquivo/Red Bull Bragantino
Apesar da melhora recente de desempenho que conseguiu elevar consideravelmente a posição do Red Bull Bragantino na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, a última semana teve um tom triste para os torcedores do Braga com a notícia do falecimento de Marcelo Veiga por complicações da Covid-19.
Apesar de estar trabalhando no São Bernardo em meio a disputa da Copa Paulista, Veiga ficou internado desde o mês de novembro na Santa Casa de Bragança Paulista e chegou a ser colocado na UTI da unidade antes do falecimento aos 56 anos de idade.
Por isso, o clube prestará sua singela homenagem ao treinador que mais vezes comandou o Massa Bruta em toda a história no confronto do próximo domingo onde o Bragantino visita na Arena da Baixada o Athletico-PR às 16h.
Ao invés dos atletas entrarem com os seus respectivos nomes na barra das camisas, todos estarão na primeira etapa com o nome justamente do profissional que esteve no banco de reservas do clube por mais de 500 partidas e conquistou um dos três títulos nacionais, o Brasileirão da Série C em 2007.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

bragantino
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Mais de 100 kg de maconha são apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) nesta terça-feira (21)
Casal é detido com mais de 100 kg de maconha na BR 101, em Guarapari
Imagem de destaque
Rei Charles 3º diz que situação do mundo hoje teria 'perturbado profundamente' Elizabeth 2ª
21.04.2026 – Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante declaração conjunta à imprensa. Jardim do Palacete de São Bento, Portugal.
Lula chega a Portugal e trata de imigração com premiê e presidente

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados