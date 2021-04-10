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Contra o artilheiro do Carioca, defesa do Botafogo tem teste para se provar

Diante de um inspirado Alef Manga, Kanu e companhia prometem não ter vida fácil no jogo contra o Volta Redonda, neste sábado...

Publicado em 10 de Abril de 2021 às 06:00

LanceNet

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Publicado em 

10 abr 2021 às 06:00
Crédito: Alef Manga e Kanu (Montagem Lance!/Fotos: ANDRÉ MOREIRA/VRFC ; Vitor Silva/Botafogo
Os jogos do Volta Redonda têm aparecido com atrativo ultimamente: Alef Manga, atual artilheiro do Campeonato Carioca. Neste sábado, será da defesa do Botafogo a missão de tentar parar o atacante: as equipes se enfrentam às 21h05 no Raulino de Oliveira, pela 9ª rodada do Estadual. O duelo terá transmissão em tempo real no site do LANCE!.
O camisa 11 do Voltaço já marcou dez vezes na temporada 2021 e é um dos artilheiros do futebol carioca. A defesa do Botafogo terá um teste de extrema importância diante da equipe da Cidade de Aço.
O sistema defensivo do Alvinegro, que teve um bom começo de temporada com quatro jogos seguidos sem ser vazado, já deixou esta impressão para trás: a equipe comandada por Marcelo Chamusca vem de cinco jogos em sequência levando gols.
Diante do Volta Redonda, esta sequência estará em jogo e o sistema, como um todo, terá um adversário vivendo o melhor momento da carreira: Alef Manga, inclusive, chama a atenção de equipes de primeira e segunda divisão do Campeonato Brasileiro.
Na quinta colocação, apenas a vitória interessa ao Botafogo para chegar ao objetivo de entrar no G4. Para isto, o sistema defensivo terá que se superar e "passar" no teste contra Alef Manga e o Volta Redonda de Neto Colucci.

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