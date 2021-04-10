Contra o artilheiro do Carioca, defesa do Botafogo tem teste para se provar

Crédito: Alef Manga e Kanu (Montagem Lance!/Fotos: ANDRÉ MOREIRA/VRFC ; Vitor Silva/Botafogo

Os jogos do Volta Redonda têm aparecido com atrativo ultimamente: Alef Manga, atual artilheiro do Campeonato Carioca. Neste sábado, será da defesa do Botafogo a missão de tentar parar o atacante: as equipes se enfrentam às 21h05 no Raulino de Oliveira, pela 9ª rodada do Estadual. O duelo terá transmissão em tempo real no site do LANCE!.

O camisa 11 do Voltaço já marcou dez vezes na temporada 2021 e é um dos artilheiros do futebol carioca. A defesa do Botafogo terá um teste de extrema importância diante da equipe da Cidade de Aço.

O sistema defensivo do Alvinegro, que teve um bom começo de temporada com quatro jogos seguidos sem ser vazado, já deixou esta impressão para trás: a equipe comandada por Marcelo Chamusca vem de cinco jogos em sequência levando gols.

Diante do Volta Redonda, esta sequência estará em jogo e o sistema, como um todo, terá um adversário vivendo o melhor momento da carreira: Alef Manga, inclusive, chama a atenção de equipes de primeira e segunda divisão do Campeonato Brasileiro.