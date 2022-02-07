Continuidade é marca de revanche entre Palmeiras e Al Ahly no Mundial

Característica cada vez mais rara no futebol mundial, a continuidade é a principal marca do duelo entre Palmeiras e Al Ahly, do Egito, pela semifinal do Mundial de Clubes, na terça-feira (8), às 13h30 (de Brasília).Dos 46 atletas inscritos pelos dois clubes para a disputa da competição intercontinental neste ano, 32 estavam nas listas de 2021, quando os egípcios venceram os brasileiros nos pênaltis na disputa de terceiro lugar.

O Verdão tem mais mudanças que o rival nessa revanche. São 15 jogadores que voltam a ter a chance de encarar os egípcios. As alterações partes de saídas do clube, como Luiz Adriano, Felipe Melo,Jailson (goleiro) e Willian, além de jogadores sem condições de jogo ou não inscritos por opção, como Renan, Gabriel Veron, Gabriel Menino e Patrick de Paula.

Em compensação, pode-se dizer que o Palmeiras está mais forte, afinal além dos cinco reforços trazidos nesta temporada (Marcelo Lomba, Rafael Navarro, Jailson, Atuesta e Murilo), há a presença de Dudu, que estava fora do clube durante a competição de 2021, e Piquerez, contratado no decorrer do ano passado.

Força a mais para encarar um Al Ahly que teve alterações em sua lista principalmente por fatores extra-campo. O lateral Akram Tawfik, que estava na seleção do Egito vice-campeã da Copa Africana de Nações, estava na pré-lista do clube, mas acabou cortado após romper o ligamento do joelho.

A lista de cortados inclui os atacantes Hossam Hassan, Salah Mohsen e Percy Tau, todos lesionados. Tau era o grande reforço dos egípcios para esta edição, vindo do Brighton, da Inglaterra. Único desses citados que não estava relacionado para enfrentar o Palmeiras em 2021.

O zagueiro marroquino Badr Benoun, que também encarou o Verdão no ano passado, contraiu Covid-19 às vésperas do embarque, chegou a testar negativo, mas foi descartado por perder a forma física.

O goleiro El-Shennawy, o zagueiro Mohamed Abdelmoneim, o lateral Ayman Ashraf, o meia Al-Sulaya e o atacante Hamdi Fath, que estavam com a seleção, chegaram em Abu Dhabi vindos de voo particular pago pelo clube.

Em um confronto onde os dois times já se conhecem, as semelhanças são latentes em outra área entre os dois clubes: na comissão técnica. Tanto Abel quando o comandante do Al Ahly, o sul-africano Pitso Mosimane, estão há quase que mesmo tempo no cargo (chegaram no decorrer do segundo semestre de 2020) e conquistaram dois títulos continentais consecutivos, sendo o primeiro deles em cima de rivais locais: os egípcios sobre o Zamalek e o do Verdão sobre o Santos.