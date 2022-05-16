Contestado, Wellington ganha chances e vai dando a volta por cima em Fluminense do 'doutor Diniz'

Que Fernando Diniz, além da carreira como jogador profissional, é formado em psicologia, todo mundo sabe. Mas nesta sua segunda passagem pelo Fluminense, o treinador vem dando espaço para o doutor. E ainda que esteja empolgando a torcida, seguindo invicto, é a recuperação de jogadores que estavam por baixa que vem sendo o diferencial do trabalho.E depois de Paulo Henrique Ganso, que havia tido apenas um bom momento no clube tricolor, justamente em 2019, pelas mãos do treinador, outras peças do plantel vem passando pela terapia do 'doutor Diniz' e mostrando uma evolução. A maior delas é do volante Wellington.

Contestado pela torcida desde sua chegada, o experiente volante virou titular incontestável de Diniz no Flu. E está dando a volta por cima. No último sábado (14), na vitória por 2 a 1 sobre o Athletico, por exemplo, deu a assistência para um dos gols de Gérman Cano.

Segundo dados do Footstats, foi uma daquelas partidas tidas como impecáveis. Não é para menos. Foram apenas dois passes errados e 55 acertados em toda a partida. Foram nove lançamentos tentados, com cinco deles corretos.

Mais do que funções defensivas, Wellington teve um desempenho ofensivo aprimorado, sendo um dos responsáveis pelas jogadas verticais do time, entre elas as inversões de jogo e passes enfiados, como o que gerou o gol do argentino.

Um dia que gerou até comemorações do camisa 5 em suas redes sociais.

- Nada supera o trabalho duro e a perseverança. Lutei muito, a minha vida inteira, para conquistar meus objetivos. Seguimos. Graças a Deus, conseguimos os três pontos importantes, diante de um adversário muito difícil - festejou Wellignton.

Se o Dinizmo versão 2.0 trará resultados maiores ao Flu, a torcida espera que sim. Mas por enquanto, são os próprios jogadores tricolores que parecem, estar alcançando conquistas particulares sob a batuta do doutor. O divã vem dando resultados.+ Confira a tabela e a classificação do Brasileirão-22 e simule resultados

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