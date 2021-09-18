Contestado pela torcida, amado pelos técnicos: Com Diniz, Marquinhos Gabriel segue importante no Vasco

Crédito: Marquinhos Gabriel vive uma temporada consistente, embora siga criticado pela torcida (Reprodução/VascoTV

A rotina se repete. Chega um novo técnico, Marquinhos Gabriel conquista a vaga de titular, se mantém e é criticado por parte da torcida do Vasco. Foi assim com Marcelo Cabo, Lisca e, na última quinta-feira, com Fernando Diniz. E o meia iniciou a partida mesmo com a estreia de Nene também entre os 11 iniciais.Marquinhos foi contratado para ser o meia principal da equipe então comandada por Marcelo Cabo. Mesmo sem ter atuado prioritariamente nesta função nos últimos anos. Torcedores vascaínos tecem diferentes críticas ao camisa 31. Uma delas diz respeito a uma suposta lentidão do atleta. Diniz contesta.

- Eu acho que o Marquinhos não é lento, ele é um jogador de volume. Tem característica de assistência, tem técnica, se ofereceu, veio buscar o jogo. Pelo meu olho, deve ser o que mais correu no jogo (contra o CRB). Esse estigma de lento nós temos que olhar com mais cuidado - pediu o treinador, que emendou:

- O Marquinhos tem muito a oferecer. Eu mesmo já tentei levá-lo para outros clubes e creio que vai dar muita alegria aqui - projetou Fernando Diniz, que havia citado também que não vê prejuízo defensivo na presença do jogador citado ao lado de Nene.

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E de fato, mesmo discreto e criticado Marquinhos Gabriel é efetivo. São sete gols e cinco assistências pelo Vasco. Este total de 12 participações em gols lhe faz superar Thiago Galhardo, que atuava na mesma posição. Este levantamento foi feito pelo jornalista André Garone, em julho.