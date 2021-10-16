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Constrói e destrói: Filipe Luís lidera estatísticas defensiva e ofensiva pelo Flamengo no Brasileirão

Prestes a renovar, lateral do Rubro-Negro vive fase estupenda e é tido como um ponto equilíbrio na equipe de Renato Gaúcho...
LanceNet

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Publicado em 

16 out 2021 às 06:55

Publicado em 16 de Outubro de 2021 às 06:55

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
Não é só para Diego Alves que Filipe Luís é um "queridão". O lateral-esquerdo é um dos líderes do elenco e dos maiores xodós da torcida do Flamengo. E o principal: tem apresentado um rendimento de destaque nos aspectos defensivo e ofensivo neste Campeonato Brasileiro, onde lidera quesitos individuais relevantes enquanto a equipe segue à caça da liderança.Quanto à destruição das jogadas, ou seja, no âmbito defensivo, Filipe Luís lidera o número de desarmes certos dentre os atletas rubro-negros na competição nacional: são 45, o que, em 19 jogos dele, resulta em uma média de 2.37 por partida (85%), de acordo com o site "Footstats".
Já acerca da construção, Filipe Luís, notabilizado por atuar como um armador por dentro e não agudo no apoio, acumula 28 viradas de jogo corretas (96% de precisão), o que faz do lateral o principal jogador do Brasileiro nesse quesito.
> Veja e simule a tabela do Brasileirão
Renato Gaúcho terá ainda o treino deste sábado, que contará com a volta do trio (Isla, Everton Ribeiro e Gabigol) presente em toda a última data Fifa, para decidir os relacionados da partida de amanhã, contra o Cuiabá. A bola rolará às 20h30, no Maracanã, e o LANCE! transmitirá em Tempo Real.

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