Constrói e destrói: Filipe Luís lidera estatísticas defensiva e ofensiva pelo Flamengo no Brasileirão

Não é só para Diego Alves que Filipe Luís é um "queridão". O lateral-esquerdo é um dos líderes do elenco e dos maiores xodós da torcida do Flamengo. E o principal: tem apresentado um rendimento de destaque nos aspectos defensivo e ofensivo neste Campeonato Brasileiro, onde lidera quesitos individuais relevantes enquanto a equipe segue à caça da liderança.Quanto à destruição das jogadas, ou seja, no âmbito defensivo, Filipe Luís lidera o número de desarmes certos dentre os atletas rubro-negros na competição nacional: são 45, o que, em 19 jogos dele, resulta em uma média de 2.37 por partida (85%), de acordo com o site "Footstats".