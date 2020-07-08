Conselho Fiscal reprova contas do Corinthians e diz que déficit é maior

Os bastidores do Corinthians tendem a esquentar ainda mais nos próximos meses. Isso porque de acordo com o Conselho Fiscal do clube, as contas referentes ao ano de 2019 devem ser reprovadas. Além disso, o órgão pede a inclusão de dívidas que teriam sido omitidas do documento. A informação foi divulgada primeiramente pelo "Meu Timão" e confirmada pelo LANCE!.A emissão do parecer é consequência de reunião no fim do mês passado, que reuniu integrantes do Conselho Fiscal e da RSM Auditores. Estiveram presentes no encontro virtual os conselheiros Haroldo José Dantas da Silva (presidente), César Eduardo da Silva e Josué Lopes de Souza, além dos auditores Luiz Cláudio Fontes e Leunam Batista da Silva, responsáveis pela auditoria do balanço.