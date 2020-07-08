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futebol

Conselho Fiscal reprova contas do Corinthians e diz que déficit é maior

Em decisão unânime, parecer foi dado no fim de junho e recomenda que o balanço de 2019 seja reprovado pelos demais órgãos do clube, além de apontar omissão de dívidas...

Publicado em 08 de Julho de 2020 às 16:37

LanceNet

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Publicado em 

08 jul 2020 às 16:37
Crédito: Rodrigo Gazzanel/Ag. Corinthians
Os bastidores do Corinthians tendem a esquentar ainda mais nos próximos meses. Isso porque de acordo com o Conselho Fiscal do clube, as contas referentes ao ano de 2019 devem ser reprovadas. Além disso, o órgão pede a inclusão de dívidas que teriam sido omitidas do documento. A informação foi divulgada primeiramente pelo "Meu Timão" e confirmada pelo LANCE!.A emissão do parecer é consequência de reunião no fim do mês passado, que reuniu integrantes do Conselho Fiscal e da RSM Auditores. Estiveram presentes no encontro virtual os conselheiros Haroldo José Dantas da Silva (presidente), César Eduardo da Silva e Josué Lopes de Souza, além dos auditores Luiz Cláudio Fontes e Leunam Batista da Silva, responsáveis pela auditoria do balanço.
De forma unânime, as contas foram reprovadas pelo órgão, que recomendou o mesmo para os Conselhos de Orientação e Deliberativo, que ainda não têm reuniões marcadas para tratar do tema. O destaque dos conselheiros foi a disparidade entre o superavit previsto no orçamento do ano passado (R$ 650 mil) e o deficit apresentado (R$ 177 milhões), o que caracteriza gestão temerária, por não cumprir o determinado na legislação vigente.

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