Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Conselho é favorável a manutenção de estudo e voto a distância ganha força no Santos
futebol

Conselho é favorável a manutenção de estudo e voto a distância ganha força no Santos

Repleta de confusões, reunião virtual teve enquete sugerindo a derrubada da pauta, mas maioria dos conselheiros favoráveis a participação eleitoral online...

Publicado em 02 de Setembro de 2020 às 00:34

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 set 2020 às 00:34
Crédito: Arthur Faria/Lancepress
O Conselho Deliberativo do Santos votou favoravelmente ao prosseguimento dos estudos da Comissão Eleitoral para o pleito presidencial previso para dezembro que prevê a aplicação do voto a distância. No total, 105 votos foram favoráveis e 42 contrários.
Contudo, isso não significa que teremos mecanismos para a participação não presencial já para a eleição deste ano. Com a aprovação dos conselheiros, os estudos para viabilização ganhou força e serão intensificados. Antes do início das discussões, o presidente do Conselho Deliberativo, Marcelo Teixeira, esclareceu a os demais membros que o teor da votação quanto ao estudo sobre o voto virtual elaborado pela Comissão Eleitoral, seria para o prosseguimento dos trabalhos e não o início do processo de aplicação do mecanismo para a eleição presidencial. A fala do líder da Mesa Diretora do Egrégio pegou alguns conselheiros de surpresa, pois era imaginado que a aprovação significaria a confirmação do voto a distância para o pleito deste ano.
Houve, então, algumas sugestões, como o prosseguimento da reunião sem a votação, para que na próxima videoconferência a definição acontecesse e também o pedido de retirada da pauta para evitar a recusa do Conselho com consequente congelamento a discussão visando a disputa presidencial desse ano. A segunda opção envolveu até uma enquete, com 68 votos favoráveis a retirada e 67 contrários.
Mesmo com a maioria simples optando pela finalização da pauta, a Mesa Diretora esclareceu novamente o ponto inicial e o pedido de suspensão foi derrubado, dando prosseguimento ao processo de votação, que definiu pela manutenção dos estudos.
A reunião durou cerca de cinco horas e meia e foi bastante tensa, com discussões e falas acaloradas de conselheiros em mais de uma oportunidade.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

santos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Brasileiro mostra como é morar em favela chinesa pagando R$ 30 de aluguel: 'Minha viagem nunca acabou'
Imagem de destaque
'Meu nome está sujo em 5 bancos por causa de bets': a angústia de brasileiros em meio ao endividamento recorde
Imagem de destaque
Como Trump recuou e ganhou mais tempo para negociar acordo com o Irã

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados