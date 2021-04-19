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Conselho do Santos vota contas de 2020 nesta segunda. Déficit foi de R$ 119 milhões

Parecer do Conselho Fiscal pediu a reprovação das contas de José Carlos Peres...

Publicado em 19 de Abril de 2021 às 10:02

LanceNet

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Publicado em 

19 abr 2021 às 10:02
Crédito: Divulgação/SantosFC
O Conselho Deliberativo do Santos se reúne na noite desta segunda para votar o parecer do Conselho Fiscal sobre as contas de 2020. O Peixe teve um déficit no período de R$ 119 milhões.O parecer do Conselho fiscal pede a reprovação das contas alegando diversas infrações ao Estatuto do clube. Um diz que o endividamento do clube não poderia ser superior a 10% da receita orçada. No caso de 2020, o valor seria de R$ 24 milhões, mas o endividamento foi de R$ 117 milhões.
O parecer ainda aponta que o Santos deixou de pagar R$ 46 milhões em impostos e que a dívida de curto prazo passou para R$ 260 milhões enquanto a de longo prazo passou para R$ 244 milhões.A gestão de 2020 começou com José Carlos Peres e terminou com Orlando Rollo. Peres já teve as duas primeiras contas reprovadas pelo Conselho Deliberativo, o que gerou o processo de impeachment no ano passado.

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