Conselho do Santos vota contas de 2020 nesta segunda. Déficit foi de R$ 119 milhões

O Conselho Deliberativo do Santos se reúne na noite desta segunda para votar o parecer do Conselho Fiscal sobre as contas de 2020. O Peixe teve um déficit no período de R$ 119 milhões.O parecer do Conselho fiscal pede a reprovação das contas alegando diversas infrações ao Estatuto do clube. Um diz que o endividamento do clube não poderia ser superior a 10% da receita orçada. No caso de 2020, o valor seria de R$ 24 milhões, mas o endividamento foi de R$ 117 milhões.