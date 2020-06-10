Conselho do Santos marca reunião virtual para votar parecer sobre contas reprovadas em 2018

Crédito: Divulgação/Santos

O Conselho Deliberativo do Santos remarcou para a próxima terça-feira, às 19h, a reunião extraordinária para apreciar, discutir e votar o parecer da Comissão de Inquérito e Sindicância (CIS) que reprova as contas do clube em 2018, primeiro ano da gestão do atual presidente, José Carlos Peres. O encontro acontecerá de forma virtual, através de plataformas digitais de videoconferência.

A princípio, a reunião aconteceria no dia 16 de março, mas foi cancelada às vésperas por conta das orientações de isolamento social recomendadas pelo órgãos públicos de saúde, por conta da pandemia do novo coronavírus. O encontro virtual, portanto, acontecerá exatos três meses depois.

De acordo com a nota divulgada no site oficial do Santos, as instruções sobre a realização da videoconferência seriam enviadas por e-mail aos conselheiros. O acesso também será restritos aos integrantes do Conselho. O processo de votação será nominal. E MAIS:Santos arrecadou R$ 155 mil em bilheteria neste anoPeres critica retomada dos treinamentos do RB BragantinoDe saída: Relembre a trajetória de Evandro com a camisa do SantosSantos e Flamengo se enfrentariam nesta quarta pelo BrasileirãoEm 2019, o Conselho Deliberativo santista reprovou as contas do Peixe em 2018, que apresentaram déficit de R$ 77 milhões. Em análise posterior, a Comissão de Inquérito e Sindicância manteve a reprovação e aconselhou o processo de impeachment de Peres e alguns membros do Comitê Gestor.

Caso os conselheiros acordem com a sugestão de impedimento da CIS, José Carlos Peres será alvo do processo pela segunda vez, desde que assumiu o Santos. Em 2018, o mandatário teve o pedido aprovado pelos conselheiros, mas barrado em Assembleia de Sócios. Na época, Peres era acusado de manter uma empresa de agenciamento de atletas, o que é proibido, segundo o estatuto santista.