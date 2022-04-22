Conselho do Santos marca reunião para avaliar balanço de 2021 e projeto da Arena

O Conselho Deliberativo do Santos vai se reunir na próxima quarta-feira (27), às 19 horas, de forma híbrida com conselheiros de forma online e na Vila Belmiro. A Sessão Extraordinária terá a avaliação do parecer do Conselho Fiscal referente às contas de 2021 e a apresentação projeto da Nova Arena.Santos e WTorre chegaram a um acordo sobre o valor do projeto da Nova Vila Belmiro e sobre a modelo financeiro para a construção do novo estádio do Peixe no início de abril. Agora, o projeto começa a ser avaliado pelos conselheiros do clube.

Nesta primeira reunião, os responsáveis pela WTorre devem apresentar ao Conselho o modelo de negócio que já passou pelo Comitê de Gestão. Posteriormente, deverá ser agendada uma reunião apenas para a votação do projeto pelos conselheiros. Se aprovado, o projeto irá para uma assembleia de sócios.Em paralelo, as duas partes vão iniciar os processos de aprovação nos órgãos competentes da Prefeitura de Santos e a construtora vai ao mercado para a captação de recursos para o financiamento da obra. Depois de todas as aprovações, o prazo para a construção da Nova Arena é de 24 meses.