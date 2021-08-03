Conselho do Santos aprova tokenização para pagamendo de dívidas

O Conselho Deliberativo do Santos aprovou o projeto de tokenização do mecanismo de solidariedade da Fifa em reunião virtual realizada na noite desta segunda-feira. O LANCE!/Diário do Peixe trouxa as informações em primeira mão na semana passada.O mecanismo de solidariedade da Fifa reserva 5% do valor de todas as transferências para os clubes formadores. No caso do Santos, alguns atletas atrelados ao projeto devem ser Neymar, Rodrygo, Lucas Veríssimo, Felipe Anderson, Gabigol, entre outros.

- Token é uma moeda virtual. Não é real, dólar ou euro, mas moeda virtual atrelada a algum ativo. Propomos implementar a tokenização do mecanismo de solidariedade. Mecanismo é receita provável. Não é certeza de acontecer ou não. Todo jogador oriundo da base quando é vendido vem esse mecanismo. Santos tem percentual da venda pela geração desse craque. Varia de 0,5% a 5%. Quando Neymar foi vendido, Santos foi ressarcido. Acontece com qualquer jogador gerado na nossa base. Queremos tokenizar essa receita que pode acontecer ou não. Queremos criar um conjunto de jogadores que já foram vendidos e podem ser vendidos para outros clubes. Montamos uma cesta de cerca de 30 jogadores e vamos valorizar essa cesta - disse Rueda.O valor arrecado não será utilizado para investimento em contratações. O caminho já foi adotado pelo Vasco, que acertou uma parceria com o Mercado Bitcoin e lançou 500 mil tokens.