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futebol

Conselho do Santos aprova inclusão do voto online em eleição presidencial

Pleito presencial, no entanto, ainda não está descartado no Peixe...
LanceNet

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Publicado em 

21 out 2020 às 22:07

Publicado em 21 de Outubro de 2020 às 22:07

Crédito: Gabriela Brino/Lancepress!
Em reunião virtual realizada nesta quarta-feira (21), o Conselho Deliberativo do Santos votou favoravelmente a inclusão de voto à distância de forma virtual na eleição presidencial prevista para o dia 12 de dezembro: 128 conselheiros votaram sim, 46 não e três se abstiveram.
Ainda que aprovada a votação online, o pleito presencial não está descartado, até mesmo porque a realização da eleição na Vila Belmiro é previsto estatutariamente. Urnas também serão instaladas na sede da Federação Paulista de Futebol, na cidade de São Paulo, para atender os associados residentes na capita. A Comissão Eleitoral está em contato com as autoridades sanitárias locais para confirmar a possibilidade de realização da assembleia de sócios. As prefeituras de Santos e São Paulo já foram oficiadas pelo Alvinegro sobre tal possibilidade. Antes da enquete que definiu pelo prosseguimento do voto online, representantes da Infolog e Security Labs, responsáveis pela plataforma e auditoria respectivamente, estiveram presentes virtualmente para tirar dúvidas dos conselheiros.
Com a aprovação, essa será a primeira eleição da história do Peixe com a participação online dos associados
Até o momento, oito pré-candidatos concorrem ao cargo máximo do Alvinegro no próximo triênio: Andrés Rueda, Daniel Curi, Esmeraldo Tarquínio, Fernando Silva, Milton Teixeira Filho, Ricardo Agostinho, Rodrigo Marino e Vágner Lombardi.

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