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Conselho do Flamengo votará alteração no estatuto que visa afastar dirigentes em eleições

Proposta de emenda precisa ser aprovada por maioria simples para entrar em vigor. Candidatura de Marcos Braz nas últimas eleições é uma das motivações...

Publicado em 21 de Abril de 2021 às 17:33

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 abr 2021 às 17:33
Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo
O estatuto do Flamengo pode sofrer uma mudança em breve. Será votada no Conselho Deliberativo a proposta de emenda que pretende impedir que pessoas se mantenham ligadas aos poderes de clube caso se candidatem a cargos públicos eletivos. A informação foi divulgada inicialmente pelo "Uol".
+ Sobra na frente, sofre atrás: estreia na Libertadores é tônica do Flamengo de 2021Nos próximos 20 dias os conselheiros podem apresentar contestações ou complementos para a pauta, que é de autoria de conselheiros do grupo "Flamengo da Gente". Após este período, a proposta será votada e precisa ser aprovada por maioria simples para entrar em vigor.
Um dos autores da proposta, Walter Monteiro, conselheiro e pré-candidato a presidente do Flamengo, comemorou o avanço da pauta nos bastidores do clube.
- O Flamengo da Gente propôs uma emenda ao estatuto do Flamengo para obrigar qualquer membro de poder a se licenciar caso queira se candidatar a cargo eletivo. Hoje fiquei feliz ao ver que o projeto está andando e será votado em breve. Queremos um Flamengo longe da política partidária.
A iniciativa surgiu após a candidatura do VP de futebol Marcos Braz nas eleições municipais de 2020. O dirigente foi eleito vereador do Rio de Janeiro com 40.938 votos e foi acusado de "utilização da máquina do clube" para alavancar a campanha. O caso, inclusive, chegou ao Conselho de Administração do Flamengo, mas foi arquivado em fevereiro deste ano.

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