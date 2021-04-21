Conselho do Flamengo votará alteração no estatuto que visa afastar dirigentes em eleições

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo

O estatuto do Flamengo pode sofrer uma mudança em breve. Será votada no Conselho Deliberativo a proposta de emenda que pretende impedir que pessoas se mantenham ligadas aos poderes de clube caso se candidatem a cargos públicos eletivos. A informação foi divulgada inicialmente pelo "Uol".

+ Sobra na frente, sofre atrás: estreia na Libertadores é tônica do Flamengo de 2021Nos próximos 20 dias os conselheiros podem apresentar contestações ou complementos para a pauta, que é de autoria de conselheiros do grupo "Flamengo da Gente". Após este período, a proposta será votada e precisa ser aprovada por maioria simples para entrar em vigor.

Um dos autores da proposta, Walter Monteiro, conselheiro e pré-candidato a presidente do Flamengo, comemorou o avanço da pauta nos bastidores do clube.

- O Flamengo da Gente propôs uma emenda ao estatuto do Flamengo para obrigar qualquer membro de poder a se licenciar caso queira se candidatar a cargo eletivo. Hoje fiquei feliz ao ver que o projeto está andando e será votado em breve. Queremos um Flamengo longe da política partidária.