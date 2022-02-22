Conselho Deliberativo do Vasco define data da votação sobre o empréstimo de R$ 70 milhões da 777 Partners

O Vasco terá uma definição importante nos próximos dias relacionada à SAF. O Conselho Deliberativo do clube marcou para a próxima quinta-feira, às 19h30, a Sessão Extraordinária para votar o empréstimo-ponte de R$ 70 milhões da 777 Partners. A empresa pretende comprar 70% da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) cruz-maltina. A informação foi inicialmente divulgada pelo portal "GE" e confirmada pelo LANCE!O acordo entre o Vasco e a empresa norte-americana foi anunciado na segunda-feira e a implementação da SAF depende da aprovação do Conselho Deliberativo (CD) e passará por uma Assembleia Geral (dois dos principais poderes do clube). Antes disso, os conselheiros irão votar se o clube obtêm o empréstimo do grupo ou não.

A votação para a possível venda do futebol vascaíno para a empresa norte-americana só será realizada em outro momento. Porém, os R$ 70 milhões serão deduzidos dentro do valor total e caso não haja acordo se transformará em um empréstimo comum - a ser pago pelo clube com taxa de juros e prazos determinados pela negociação até o dia 16 de setembro deste ano.

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Por outro lado, caso seja aprovado pelo Conselho Deliberativo, os americanos terão até uma semana para transferir a quantia, que será usada para ajudar o Cruz-Maltino com despesas e dívidas de curto prazo. Todavia, há um acordo informal entre as partes de que essa movimentação seja feita no dia seguinte da aprovação, que seria já na próxima sexta.

Vale destacar que o estatuto do Vasco necessita de um quórum qualificado - mínimo de 151 conselheiros - e aprovação de 2/3 dos presentes (101 votos a favor). No edital de convocação, foi ressaltada a urgência para obter recursos e regularizar as despesas do clube - salários de funcionários e jogadores, por exemplo.

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Por fim, cabe salientar que a aprovação do Conselho Fiscal aconteceu nesta terça-feira, o que facilitou para que a Sessão Extraordinária fosse realizada ainda nesta semana, antes do feriado de carnaval.