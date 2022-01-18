Conselho Deliberativo do Vasco aprova orçamento para 2022

O Conselho Deliberativo do Vasco aprovou, na noite desta segunda-feira, o orçamento para este ano. Os valores gerais já eram conhecidos: folha salarial de R$ 3,8 milhões para o departamento de futebol, arrecadação geral de R$ 173 e R$ 235 milhões de gastos.O encontro foi por modo virtual e transmitido ao vivo pela Vasco TV. Votaram a favor da proposta orçamentária 113 conselheiros, enquanto seis foram contrários. Os números centrais haviam sido apresentados no fim do ano passado, mas erros observados precisariam ser corrigidos.