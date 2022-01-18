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Conselho Deliberativo do Vasco aprova orçamento para 2022

Sessão desta segunda-feira deu continuidade ao debate iniciado na reta final do ano passado. Peça foi corrigida e números passaram com tranquilidade...
LanceNet

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Publicado em 

17 jan 2022 às 21:42

Publicado em 17 de Janeiro de 2022 às 21:42

O Conselho Deliberativo do Vasco aprovou, na noite desta segunda-feira, o orçamento para este ano. Os valores gerais já eram conhecidos: folha salarial de R$ 3,8 milhões para o departamento de futebol, arrecadação geral de R$ 173 e R$ 235 milhões de gastos.O encontro foi por modo virtual e transmitido ao vivo pela Vasco TV. Votaram a favor da proposta orçamentária 113 conselheiros, enquanto seis foram contrários. Os números centrais haviam sido apresentados no fim do ano passado, mas erros observados precisariam ser corrigidos.
Antes do início da votação em si, o presidente do Conselho Fiscal do clube, João Marcos Amorim, leu parecer do órgão recomendando aprovação da proposta orçamentária. Houve, porém, contestações a uma suposta falta de debate após as mudanças feitas na peça.
-> Confira a tabela do Campeonato Carioca
A oposição aproveitou o encontro para cobrar transparência e pedir esclarecimentos do presidente do clube, Jorge Salgado, sobre o desempenho do futebol no ano passado. O mandatário disse que receberá conselheiros mesmo fora da agenda do Conselho Deliberativo.
Crédito: JorgeSalgadoestáháquaseumanoàfrentedapresidênciadoVasco(Foto:RafaelRibeiro/Vasco

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