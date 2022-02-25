Conselho Deliberativo do Vasco aprova empréstimo-ponte de R$ 70 milhões junto à 777 Partners

O Vasco deu um passo importante rumo à venda do futebol para a empresa estadunidense 777 Partners. Na noite desta quinta-feira, o Conselho Deliberativo do clube aprovou um empréstimo-ponte de R$ 70 milhões junto ao grupo que tem acordada a compra da SAF (Sociedade Anônima do Futebol) cruz-maltina.O encontro foi em formato virtual, e transmitido ao vivo pela Vasco TV. O encontro foi em formato virtual, e transmitido ao vivo pela Vasco TV. A votação terminou com 180 votos a favor, 12 contrários à contratação do empréstimo e 14 abstenções. Os números finais serão atualizados ao final do debate. Pelo acordo com a 777, o dinheiro deverá cair na conta cruz-maltina nos próximos dias, e será destinado a despesas emergenciais.

Tal valor é considerado uma antecipação do montante total de R$ 700 milhões acordado para a venda da SAF. Caso o negócio não seja consumado em Assembleia Geral Extraordinária (AGE), os R$ 70 milhões viram dívida a ser paga ao grupo estadunidense.

Em tese, o próximo passo é a convocação da AGE. Contudo, o ex-presidente do Conselho Deliberativo Roberto Monteiro notificou os poderes do Vasco, na última quarta-feira, ameaçando acionar oficialmente a Justiça caso a reunião desta quinta ocorresse. Como ela ocorreu, ele deverá fazê-lo com base nas justificativas que apresentou ao LANCE!.

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No início da reunião, Monteiro (que participou como benemérito que é) voltou a questionar o encontro. Em resposta, foi lida contranotificação assinada pelo presidente do clube, Jorge Salgado. Na carta, os argumentos do ex-dirigente são duramente contestados.