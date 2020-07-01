Conselho Deliberativo do Santos reprova contas de 2019; entenda

Crédito: Ivan Storti/Santos FC

Em reunião realizada na noite desta terça-feira via videoconferência, os conselheiros deliberativos do Santos aprovaram o parecer o Conselho Fiscal que indicava a reprovação das contas da atual gestão do clube. No total, foram 151 votos a favor, 10 contra e 11 abstenções.

Com isso, a nova Comissão de Inquérito e Sindicância, também nomeada nesta terça, deverá colher a defesa do presidente José Carlos Peres, e demais membros do Comitê Gestor do ano passado, para emitir o seu parecer na próxima Assembleia do Conselho Deliberativo.

Caso a CIS indique a abertura do processo de impeachment contra o mandatário santista e seja aprovada pelo egrégio, Peres será sumariamente afastado do cargo até que os sócios votem a decisão final – que, caso aprove o impedimento, também suspenderá o cartola durante dez anos de qualquer cargo eletivo da instituição.E MAIS:Em reunião do Conselho Deliberativo, Santos define Comissão EleitoralNovos membros da CIS são anunciados em reunião do Conselho do Santos; confiraPara preparador físico do Santos, resultados dos testes com atletas foram superiores aos do início do anoLucas Veríssimo fala pela primeira vez desde a sua renovação com o Santos: 'Tenho minha história aqui'Com volta de trio, apenas três atletas do Santos ainda não retornaramElenco do Santos encerra período de testes e realiza segunda bateria de exames de COVID-19No encontro virtual desta noite, o presidente fez uma fala rápida, onde pediu aos conselheiros não tomarem as suas decisões impulsionadas por paixões, e, posteriormente, passou a palavra para Pedro Dória, membro do Comitê Gestor, que ficou responsável pela defesa, rebatida pelo membro do CF, Sylvio Figo.

Os principais pontos nos quais o Conselho Fiscal posicionou a classificação da gestão como temerária estavam a utilização considerada indevida dos cartões corporativos por integrantes da gestão e pagamento de comissão a uma empresa vinculada ao empresário Renato Duprat na venda do atacante Bruno Henrique ao Flamengo, em janeiro de 2019, o que, conforme a alegação, não foi informado no balanço santista.

Contudo, houve também algumas considerações, como o excesso de processos cíveis, trabalhistas, criminais e tributários contra o clube, o acréscimo de 30,85% da folha de pagamento em um ano e a demora para entrega e registro das atas de aquisição de alguns jogadores