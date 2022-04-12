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Conselho Deliberativo do Flamengo revoga suspensão do ex-presidente Eduardo Bandeira de Mello

Reunião do Conselho Deliberativo foi realizada nesta segunda-feira, na Sede da Gávea...

Publicado em 11 de Abril de 2022 às 22:57

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 abr 2022 às 22:57
O Conselho Deliberativo do Flamengo, em sessão realizada nesta segunda, decidiu por revogar a suspensão de 90 dias do quadro social do ex-presidente Eduardo Bandeira de Mello. A maioria dos conselheiros votou contra a decisão tomada pelo Conselho de Administração, em agosto de 2021. Bandeira foi absolvido com 281 votos. Já 135 conselheiros votaram a favor da suspensão.Eduardo Bandeira de Mello teve a defesa feita, na sessão, por Flávio Willeman, ex-vice-presidente jurídico do clube. O processo contra o ex-mandatário foi aberto por declarações de 2020 a respeito do incêndio no Ninho do Urubu.O inquérito foi aberto por conta de declarações de Bandeira de Mello, em 2020, nas quais afirma que o incêndio que vitimou 10 jovens das divisões de base "dificilmente teria acontecido em sua gestão". Na época, Eduardo Bandeira de Mello falou à reportagem do LANCE!, e reforçou que "não ofendeu ninguém."
A declaração de Bandeira de Mello se deu por conta do planejamento que havia em sua gestão, no qual as divisões de base passariam a utilizar os alojamentos do módulo 1 do CT do Ninho do Urubu a partir de 1º de janeiro de 2019, e não mais os contêineres. Em 8 de fevereiro de 2019, um incêndio atingiu uma das unidades e vitimou 10 atletas das divisões de base do clube.
Crédito: EduardoBandeiradeMellofoipresidentedoFlamengoentre2013e2018(Foto:GilvandeSouza/Flamengo

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