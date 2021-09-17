Conselho Deliberativo do Flamengo convoca reunião para votar novos uniformes do clube para 2023

O Conselho Deliberativo do Flamengo convocou uma reunião para apreciação e votação dos novos modelos de uniformes 1 e 2 do clube para a temporada de 2023. O encontro foi marcado para a próxima quinta-feira, na sede da Gávea, com a primeira convocação às 18h30, e a segunda e última às 19h. + Opções não mudam ideia do Flamengo a respeito de Daniel Alves
No comunicado aos membros do Conselho, o Flamengo destaca que fica "mais uma vez advertido que, qualquer divulgação (sobre os uniformes), por qualquer conselheiro, cuja verificação será feita na oportunidade, implicará nas punições cabíveis do Estatuto Social".
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Nesta temporada, o Flamengo lançou seu uniforme principal pouco tempo depois de conquistar o Brasileirão 2020. O modelo faz homenagem aos 40 anos do time rubro-negro de 1981, que fez história no clube, inclusive ganhando a Libertadores e o Mundial. Outro modelo do Flamengo de 2021 também tem referência aos feitos do time de 1981. O Manto 3 homenageia os 40 anos do Mundial de Clubes conquistado pelo Flamengo, no Japão. A camisa é predominantemente preta, com detalhes em dourado, vermelho e desenhos abstratos no centro e na parte traseira.