Conselho Deliberativo do Botafogo aprova orçamento para 2021 e locação do CEFAT

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Na noite da última segunda-feira, o Conselho Deliberativo do Botafogo definiu a aprovação do orçamento para 2021, a colocação de telões publicitários nas sedes, a locação do CEFAT para as categorias de base por dois anos e a criação de Comissões Especiais. Além destas definições, o plano de metas foi retirado da pauta. Em entrevista ao site do clube, Mauro Sodré, Presidente do Conselho, falou sobre os pontos debatidos na sessão que durou mais de quatro horas.> Kalou fora: veja quem já saiu e quem pode deixar o Botafogo - Tivemos uma pauta extensa e uma ordem do dia muito abrangente. Foram feitas a votação do orçamento para 2021, a votação da locação de espaços publicitários em telões nas sedes do Botafogo e a votação da locação do Centro de Treinamento (CEFAT), que vai dar melhores condições para a base produzir seus trabalhos.

- Também tivemos a retirada da pauta do Plano de Metas. Por circunstâncias que não permitiram ao Conselho Diretor produzir esse material em tempo adequado, nós entendemos e tomamos essa decisão para que a pauta venha melhor elaborada e com o parecer do Conselho Fiscal.Mauro Sodré também falou sobre a importância da criação das Comissões Especiais - na reunião, foram aprovadas três. De acordo com o presidente, este é um trabalho que significa um Conselho "participativo e colaborativo em relação as demais poderes".