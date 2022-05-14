Conselho Deliberativo barra proposta de votação para Flamengo ter apenas profissionais no futebol

Presidente do Conselho Deliberativo do Flamengo, Antônio Alcides decidiu não abrir aos conselheiros a proposta feita para o futebol do Flamengo ser tocado apenas por profissionais. Segundo o dirigente, o estatuto rubro-negro indica que cabe a diretoria propor medidas para alterar o formato gerencial do clube, e não ao Conselho Deliberativo. A informação foi inicialmente publicada pelo portal "UOL".+ Veja a classificação e as próximas rodadas da Série A do Brasileirão!A proposta foi apresentada em abril de 2022, por meio do sócio Rafael Strauch, e teve a assinatura de mais de 60 conselheiros. A ideia é acabar com as vice-presidências temáticas do clube (futebol, jurídica, comunicação e marketing), e ter profissionais com dedicação exclusiva ao cargo, com remuneração e cobrança por resultados.Após a negativa, Rafael Strauch buscará o apoio de outros conselheiros para tentar alterar o artigo citado pelo presidente do Conselho Deliberativo. Caso consiga, reapresentará a proposta da profissionalização do clube na sequência, informou em seu Twitter.