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Conselho aprova novo contrato do Flamengo com a Adidas; 'O melhor da América Latina', afirma dirigente

Conselho Deliberativo aprovou a prorrogação do acordo com a Adidas, que seguirá como fornecedora de material esportivo do Flamengo até abril de 2025...
LanceNet

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Publicado em 

18 jan 2022 às 17:11

Publicado em 18 de Janeiro de 2022 às 17:11

O Conselho Deliberativo do Flamengo aprovou, em votação online nesta segunda-feira, a prorrogação do contrato com a Adidas, que seguirá como fornecedora de material esportivo do clube até 2025. Dos 1.208 conselheiros que votaram, 1.201 foram favoráveis ao contrato, e sete rejeitaram a proposta.Vice-presidente geral e jurídico do Flamengo, Rodrigo Dunshee comemorou a aprovação, destacando o fato de ser o "melhor contrato da América Latina"
- O contrato teve um incremento financeiro enorme e também recuperamos várias propriedades e direitos. Muito bom. Podem ficar tranquilos e satisfeitos que é o melhor da América Latina. Parabéns a todos! - publicou o dirigente.A celebração pelo acordo passa pelos novos valores que o clube passará a receber. O valor mínimo, por exemplo, passa de R$ 30 milhões para R$ 32 mihlões, sendo que a expectativa de arrecadação nos próximos anos é de R$ 69 milhões. Isso porque, entre outros fatores, o clube passará a ficar com 35% dos royalties sobre a venda de camisas. No acordo anterior, o repasse era de 10%.
O clube também passa a ter o direito de criar produtos próprios de "moda casual' e explorar o e-commerce. De acordo com Luiz Eduardo Baptista, nome forte da gestão do presidente Rodolfo Landim e atual presidente do Conselho de Administração, essas áreas podem gerar receitas anuais de R$ 50 milhões.Veja tudo agora LANCE! Rápido" />
Crédito: AdidasseguirácomofornecedoradematerialesportivodoFlamengoaté2025(Foto:Divulgação/Adidas

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