Conselho aprova expulsão de Peres do Santos e recomenda judicialização

Em reunião realizada na noite desta segunda-feira, o Conselho Deliberativo do Santos aprovou dois pareceres da Comissão de Inquérito e Sindicância (CIS) sobre a gestão de José Carlos Peres e determinou a expulsão do ex-dirigente do quadro de sócios do clube.Além disso, o presidente do Conselho, Celso Jatene, recomendou ao atual presidente do clube, Andres Rueda, a judicialização de um dos casos para cobrar o ressarcimento ao clube.