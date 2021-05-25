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futebol

Conselho aprova expulsão de Peres do Santos e recomenda judicialização

Em reunião na noite desta segunda, conselheiros aprovaram a expulsão de José Carlos Peres do quadro de sócios do clube por gastos com cartão corporativo para fins pessoais...

Publicado em 24 de Maio de 2021 às 23:34

LanceNet

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Publicado em 

24 mai 2021 às 23:34
Crédito: Ivan Storti/Santos FC
Em reunião realizada na noite desta segunda-feira, o Conselho Deliberativo do Santos aprovou dois pareceres da Comissão de Inquérito e Sindicância (CIS) sobre a gestão de José Carlos Peres e determinou a expulsão do ex-dirigente do quadro de sócios do clube.Além disso, o presidente do Conselho, Celso Jatene, recomendou ao atual presidente do clube, Andres Rueda, a judicialização de um dos casos para cobrar o ressarcimento ao clube.
Os dois casos tratavam do uso do cartão corporativo para fins pessoais e a assinatura de uma autorização para a venda do atacante Marinho no período em que já estava afastado da presidência. No primeiro caso, o valor usado indevidamente gira na casa de R$ 16 mil.O ex-presidente ainda pode recorrer da decisão judicialmente. A decisão é definitiva dentro do clube.

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