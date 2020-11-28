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Conselheiros pedem cancelamento da eleição de vitalícios no Palmeiras

O grupo afirma que a medida vai contra o desejo e o interesse dos sócios e da torcida do Verdão, além de não se tratar de um assunto urgente em tempos de pandemia...

Publicado em 28 de Novembro de 2020 às 10:00

LanceNet

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Publicado em 

28 nov 2020 às 10:00
Crédito: Fabio Menotti/Palmeiras
Na última sexta-feira (27) diversos conselheiros do Palmeiras solicitaram ao presidente do Conselho Deliberativo do clube, Seraphim Del Grande, o cancelamento da eleição para novos vitalícios, convocada pelo mesmo e marcada para o dia 7 de dezembro.
Os nomes que assinam o requerimento afirmam que uma eleição para novos conselheiros vitalícios vai contra o desejo e o interesse dos sócios e da torcida do Palmeiras. Os signatários também apontam o risco da realização de uma reunião desse porte em meio à pandemia para tratar de um assunto sem qualquer urgência, sendo que a reunião ordinária de outubro, obrigatória pelo estatuto do clube, ainda não foi nem mesmo convocada.
- Submeter conselheiros (as) a uma reunião que não demanda nenhuma urgência, para deliberar sobre assunto contrário ao interesse do associado, ignorando a ordem natural de reuniões do nosso estatuto e em meio a um novo pico de contaminação pela doença que nos rodeia não é apenas desnecessário, como temerário - afirma o documento.Os requerentes destacam que a eleição para conselheiro vitalício ocorre por maioria do quórum de presentes, o que significa que ausências, mesmo justificadas, seriam capazes de influenciar diretamente o resultado, ainda mais em tempos de pandemia, quando o isolamento social é recomendado pelos órgãos de saúde.
Por fim, os conselheiros solicitam a convocação da reunião ordinária de outubro, com possibilidade de acesso online, para que sejam tratadas questões consideradas mais urgentes, como a situação financeira e o endividamento do Palmeiras a médio e a longo prazo.

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