Conselheiros pedem afastamento de 'braço direito' de Peres do Comitê de Gestão do Santos

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Um dos braços do presidente José Carlos Peres na administração do Santos, Matheus Rodrigues, membro do comitê gestor do cluebe, teve o pedido de suspensão do cargo, por até um ano, protocolado no Conselho Deliberativo nesta segunda-feira (21).

O documento foi emitido pelo conselheiro Wilber Gadi e contou com a assinatura de outros 25 membros do Egrégio, questionando o não pedido de afastamento de Matheus da sua função no Peixe, por conta da sua candidatura à reeleição ao cargo de vereador na cidade de Bertioga.

O LANCE! teve acesso ao conteúdo, que se embasa nos artigos 3 e 14 do Estatuto Social do Peixe, além do artigo 5º do Código de Ética e Conduta do clube, apontando a necessidade de saída temporária do CG em, pelo menos, 90 dias de antecedência, o que também é indicado aos membros do Conselho Deliberativo ou Consultivo do Alvinegro. No material, a ausência do cumprimento da medida é considerado um ferimento na norma e padrão de comportamento da instituição, torando-se passivo da citada punição.

Em contato com o L!, Matheus questionou que a medida adotada contra ele não tenha sido a mesma em relação a conselheiros que disputam cargos eletivos e não se afastaram de suas funções no Santos, entre eles o atual prefeito da cidade de São Paulo, Bruno Covas (PSDB).

- Informo que, até o momento, não recebi qualquer comunicação formal sobre o assunto. Quanto ao possível requerimento apresentado pelo Conselho Deliberativo, o que mais preocupa é a sua seletividade. - disse Rodrigues à reportagem.

A determinação de afastamento aplica não somente a membros do comitê de gestão, bem como membros do Conselho Deliberativo e demais órgãos estatutários do Santos FC - concluiu.

Homologado o pedido de suspensão de Matheus, a Mesa Diretora analisará o pedido, podendo o encaminhar para a Comissão de Inquérito e Sindicância (CIS), para que ela escute as partes envolvidas e emitir um parecer. Não existe um prazo mínimo para que o trâmite seja desenrolado. Trajetória de Matheus

Matheus Rodrigues foi inserido no Comitê Gestor santista em outubro de 2018, 10 meses após o início de mandato de Peres. O vereador não fez parte da “formação original” do grupo, entrando com Anilton Perão, José Bruno Carbone e Paulo Schiff, após as saídas de Andrés Rueda, José Carlos de Oliveira, Hanie Issa e Urubatan Helou.

Ao lado de Pedro Doria, é um dos gestores mais participativos da gestão presidida por José Carlos Peres, sendo, inclusive, cotado internamente para se candidatar à presidência ou vice-presidência, pela chapa de situação, no pleito previsto para dezembro.