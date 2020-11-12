Conselheiros do Santos votarão empréstimo de atletas; entenda

O Conselho Deliberativo do Santos se reunirá virtualmente nesta terça-feira (17). As saídas dos atletas Anderson Ceará e Copete serão discutidas na videoconferência. Ambos os jogadores despertam o interesse de empréstimo para outros clubes. Ceará, "escanteado" no time principal, e atualmente atuando no time B do Peixe, quer atuar mais minutos e pode parar no CRB. Já Copete, que apenas tem treinado desde agosto, quando retornou do Éverton (CHI), onde também estava emprestado, por conta do banimento de registro de atletas do Santos na Fifa, é alvo do uma nova cessão temporária, dessa vez para o Cruzeiro.