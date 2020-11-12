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futebol

Conselheiros do Santos votarão empréstimo de atletas; entenda

Anderson Ceará é alvo o CRB, já Copete desperta o interesse do Cruzeiro...

Publicado em 12 de Novembro de 2020 às 15:57

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 nov 2020 às 15:57
Crédito: Ivan Storti/Santos
O Conselho Deliberativo do Santos se reunirá virtualmente nesta terça-feira (17). As saídas dos atletas Anderson Ceará e Copete serão discutidas na videoconferência. Ambos os jogadores despertam o interesse de empréstimo para outros clubes. Ceará, "escanteado" no time principal, e atualmente atuando no time B do Peixe, quer atuar mais minutos e pode parar no CRB. Já Copete, que apenas tem treinado desde agosto, quando retornou do Éverton (CHI), onde também estava emprestado, por conta do banimento de registro de atletas do Santos na Fifa, é alvo do uma nova cessão temporária, dessa vez para o Cruzeiro.
Pela proximidade da eleição presidencial, que acontecerá no dia 12 de dezembro, toda entrada ou saída de jogadores precisa da anuência dos conselheiros.

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