Conselheiros do Botafogo aprovam progresso do projeto da S/A

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

A Botafogo S/A deu mais um passo para ser concretizada. Em Assembleia Geral Extraordinária realizada na noite desta quinta-feira de forma virtual, o Conselho Deliberativo aprovou, por maioria dos votos das pessoas que estiveram presentes, que o projeto de clube-empresa possa ter negociações com possíveis investidores.

A decisão não ocorreu de forma unânime entre os conselheiros, como foi em 2019, mas mesmo assim teve uma grande vantagem para a aprovação de um novo passo para a Botafogo S/A. Foram 131 votos "sim", 12 negativos e quatro abstenções.

Com isto, Gustavo Magalhães, líder do "Projeto 2", está autorizado a intensificar conversas com investidores que possam aparecer interessados no modelo de profissionalização do departamento de futebol do Botafogo.

A reunião durou mais de quatro horas. Mais de 25 conselheiros pediram a palavra para externar dúvidas e falar sobre o projeto. Jorge Braga, CEO do Botafogo e uma das figuras que revisou o projeto antes do envio ao conselheiros, auxiliou e respondeu a todos durante a reunião.