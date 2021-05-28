Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Conselheiros do Botafogo aprovam progresso do projeto da S/A

Em Assembleia Extraordinária realizada de forma online, Conselheiro Deliberativo aprova que projeto de clube-empresa possa ter negociações com possíveis investidores...

Publicado em 27 de Maio de 2021 às 23:01

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 mai 2021 às 23:01
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
A Botafogo S/A deu mais um passo para ser concretizada. Em Assembleia Geral Extraordinária realizada na noite desta quinta-feira de forma virtual, o Conselho Deliberativo aprovou, por maioria dos votos das pessoas que estiveram presentes, que o projeto de clube-empresa possa ter negociações com possíveis investidores.
A decisão não ocorreu de forma unânime entre os conselheiros, como foi em 2019, mas mesmo assim teve uma grande vantagem para a aprovação de um novo passo para a Botafogo S/A. Foram 131 votos "sim", 12 negativos e quatro abstenções.
Com isto, Gustavo Magalhães, líder do "Projeto 2", está autorizado a intensificar conversas com investidores que possam aparecer interessados no modelo de profissionalização do departamento de futebol do Botafogo.
A reunião durou mais de quatro horas. Mais de 25 conselheiros pediram a palavra para externar dúvidas e falar sobre o projeto. Jorge Braga, CEO do Botafogo e uma das figuras que revisou o projeto antes do envio ao conselheiros, auxiliou e respondeu a todos durante a reunião.
Desta forma, os conselheiros do Botafogo autorizaram o Alvinegro a virar, de vez, um clube-empresa.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

botafogo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Carro capota, mata motorista e deixa passageiro ferido na ES 315, em São Mateus
Imagem de destaque
O último casamento de Chernobyl: o casal que se casou enquanto um desastre nuclear se desenrolava
Imagem de destaque
Homem é morto a facadas próximo a área em obra em Cariacica

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados