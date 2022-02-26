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futebol

Conselheiro vaza novo modelo da camisa do Cruzeiro

O lançamento ofical deve acontecer na próxima semana e manto é inspirado nos  80 anos da mudança de nome do clube de Palestra Itália para Cruzeiro...

Publicado em 26 de Fevereiro de 2022 às 17:21

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 fev 2022 às 17:21
Já circula na internet a imagem da nova camisa do Cruzeiro para temporada 2022. A foto foi vazada por um conselheiro do clube, mas o novo uniforme nem é tão novidade assim, pois alguns sites especializados já tinham postado o novo modelo da Raposa. A equipe mineira planeja o lançamento oficial na primeira quinzena de março, com a presença de Ronaldo em BH.
A nova camisa agradou os torcedores nas redes sociais. O conselheiro do clube, qu vazou a imagem do fardamento disse que comprou a camisa na loja da Adidas, em Itupeva, em São Paulo. A camisa é inspirada nos 80 anos da mudança do nome do clube. Em 1942, durante a Segunda Guerra Mundial, o time mineiro foi obrigado a mudar o nome de Palestra Itália para Cruzeiro.A mudança do nome do clube ocorreu em 7 de outubro de 1942. Mas, o novo nome s[o foi usado em 1943, por questões burocráticas Federação Mineira de Futebol. O primeiro rival com o nome Cruzeiro foi o São Cristovão-RJ.
O uniforme 2022 será lançado tem a Adidas assinando a coleção mais vez. A marca alemã renovou o contrato com a Raposa até 2025.
Crédito: Onovomodelodomantocelestevazounainternetejádespertaaatençãodotorcedor-(Reprodução/internet

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