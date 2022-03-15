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Conselheiro do Santos pede investigação após colegas dormirem em reunião

Imagens do encontro da noite desta segunda vazaram em redes sociais nesta terça...
LanceNet

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Publicado em 

15 mar 2022 às 15:48

Publicado em 15 de Março de 2022 às 15:48

Após o vazamento em redes sociais de imagens de três conselheiros do Santos, Atila Souza, Luiz Roberto Muniz e Sidney Espinosa, dormindo durante a reunião da noite desta segunda, que discutia propostas de alteração do Estatuto Social, o clube deve abrir um procedimento interno para investigar o caso.As imagens incomodaram outros membros do Conselho Deliberativo do Santos. Além de a reunião tratar de um assunto sério, como a possibilidade do clube virar SAF, conselheiros acreditam que o vazamento das imagens prejudicou a imagem do clube e do próprio Conselho.
Ernani Thiotsu, membro do Conselho, em contato do LANCE!/DIÁRIO DO PEIXE, admitiu que cobrou junto à mesa do Conselho Deliberativo explicações sobre o ocorrido e pediu uma investigação.- Em vários aspectos, de quem vazou fazendo print, além do conselheiro dormindo não prestando atenção na reunião. A pessoa que fez o print não prestava atenção, fez a exposição não só do conselho como um todo, deixando uma imagem negativa, mas também queimando a imagem da instituição Santos Futebol Clube - disse o conselheiro.
- De qualquer forma, como viralizou, esses conselheiros, que nem sabemos se estavam dormindo ou tiraram de um contexto para usar de má fé, mandei um e-mail pedindo para mesa do conselho avaliar melhor essas imagens para ver se de fato correspondem a realidade. Que as devidas providencias sejam tomadas - completa Ernani.
Crédito: ConselheirosdoSantosdormiramemreuniãonanoitedestasegunda(FOTO:Reprodução

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