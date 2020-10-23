Conmebol sorteia os confrontos da Sul-Americana; veja quem pega quem

Estão definidos os confrontos da segunda fase da Copa Sul-Americana. Na tarde desta sexta-feira, a Conmebol realizou o sorteio em Luque, no Paraguai. e os três clubes brasileiros participantes do torneio conheceram seus adversários. O Vasco encara o Caracas, da Venezuela, o São Paulo viaja até a Argentina para encarar o Lanús, enquanto o Bahia de Mano Menezes medirá forças com o Melgar, do Peru.
Campeão em 2012, o São Paulo tem pela frente um confronto mais complicado do que os demais. Isto porque, o Lanús ostenta o título da Copa Sul-Americana de 2013 e ficou com o vice-campeonato da Copa Libertadores em 2017. O primeiro jogo do confronto será disputado na Argentina e a decisão da vaga para a segunda fase acontece no Morumbi.
Situação diferente da do Vasco, que começa sua jornada na segunda fase atuando no Rio de Janeiro e, depois, viaja para a Venezuela para decidir a classificação fora de casa. Já o Bahia, o terceiro participante brasileiro na Copa Sul-Americana começa o confronto diante da equipe peruana na Fonte Nova. Posteriormente, em datas e horários que ainda serão definidos, viaja para encarar o Melgar, longe de seus domínios.
Nas oitavas de final, o vencedor do Confronto 1 encara o ganhador do Confronto 16, assim como haverá o embate entre os vencedores do Confronto 2 com o Confronto 15, e assim sucessivamente.
Importante ressaltar que há o critério do gol qualificado fora de casa na Copa Sul-Americana. Ao todo, a segunda fase conta com 16 confrontos em jogos de ida e volta. Pela participação nesta etapa da Copa Sul-Americana, cada um dos 32 clubes receberá uma premiação de 375 mil dólares (R$ 2,1 milhões, na cotação atual).Veja os confrontos:
Confronto 1: Independiente (ARG) x Atlético Tucumán (ARG)*Confronto 2: Unión (ARG) x Emelec (EQU)*Confronto 3: Unión la Calera (CHI) x Deportes Tolima (COL)*Confronto 4: Sol de América (PAR) x Universidad Católica (CHI)*Confronto 5: Millonarios (COL) x Deportivo Cali (COL)*Confronto 6: Sport Huancayo (PER) x Liverpool (URU)*Confronto 7: Vasco da Gama x Caracas (VEN)*Confronto 8: Lanús (ARG) x São Paulo* Confronto 9: Audax Italiano (CHI) x Bolívar (BOL)*Confronto 10: Sportivo Luqueño (PAR) x Defensa y Justicia (ARG)*Confronto 11: Coquimbo Unido (CHI) x Estudiantes de Mérida (VEN)*Confronto 12: Vélez Sarsfield (ARG) x Peñarol (URU)*Confronto 13: Atlético Nacional (COL) x River Plate (URU)*Confronto 14: Plaza Colonia (URU) x Junior Barranquilla (COL)*Confronto 15: Melgar (PER) x Bahia*Confronto 16: Fénix (URU) x Huachipato (CHI)*
*Definem a classificação jogando em casa