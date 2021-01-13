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Conmebol reduz pena de Rodolfo por doping, e goleiro poderá voltar a atuar pelo Fluminense

Entidade liberou o jogador com base nas novas determinações da Agência Mundial Antidoping (WADA). Arqueiro testou positivo para a substância benzoilecgonina em 2019...
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Publicado em 

13 jan 2021 às 14:59

Publicado em 13 de Janeiro de 2021 às 14:59

Crédito: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.
Após um ano e sete meses de suspensão, o goleiro Rodolfo, do Fluminense, teve um recurso aceito pela Comissão Disciplinar da Conmebol. Desse modo, a entidade sul-americana voltou a reduzir a pena e liberou o jogador com base nas novas determinações da Agência Mundial Antidoping (WADA) para 2021. A informação foi inicialmente divulgada pelo jornal "O Globo".
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Em 2019, o arqueiro testou positivo para a substância benzoilecgonina, principal metabólito da cocaína, que é proibida no regulamento de doping. O uso altera o sistema cardiovascular, com o aumento da frequência cardíaca, e também provoca um incremento das secreções salivar, gástrica e pancreática, além de intensa sudorese. Com isso, ela pode aumentar o desempenho físico de um atleta.
Sete anos antes, em 2012, o goleiro já havia testado positivo no exame antidoping, quando defendia as cores do Athletico-PR, e ficou suspenso por dois anos. Com contrato até o fim de 2021, o goleiro admitiu em sua chegada ao Tricolor das Laranjeiras que é dependente químico, porém disse que estava livre das drogas desde 2014.
Cabe salientar que o jogador foi pego em maio de 2019, após a vitória do Fluminense por 4 a 1 sobre o Atlético Nacional de Medellín, da Colômbia, pela Copa Sul-Americana. Após julgamento, a Conmebol definiu a punição de três anos. No entanto, em maio de 2020, a defesa do atleta entrou com um recurso na câmara de apelação da Conmebol e conseguiu reduzir a pena em um ano.
Sendo assim, ele foi liberado para voltar aos treinos no dia 23 de março de 2021, assim como a decisão revogou a multa de US$ 20 mil e anulou a obrigação de se submeter a controles mensais de dopagem. Meses depois, em agosto, o goleiro moveu um recurso no Tribunal Arbitral do Esporte (TAS).
Em dezembro, um novo julgamento não alterou o quadro e manteve a decisão da entidade. Contudo, com as novas regras da Agência Mundial Antidoping, que começaram a valer desde 1 de janeiro, a defesa de Rodolfo decidiu entrar com um recurso que foi aceito no dia 6. Vale destacar que nos próximos 21 dias ainda caberá recursos por parte do tribunal.
Por fim, o Fluminense ainda não divulgou se o goleiro será reintegrado ao elenco, que conta com três jogadores para a posição. Marcos Felipe, atual titular da equipe, Muriel e João Lopes, que vem atuando com a equipe sub-23 no Campeonato Brasileiro de Aspirantes.

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