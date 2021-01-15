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futebol

Conmebol multa Santos e Cuca por episódio em partida diante o Grêmio

Treinador foi multado em US$ 35 mil (R$ 184 mil) e o Peixe em US$ 10,5 mil (R$ 55 mil)...
LanceNet

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Publicado em 

15 jan 2021 às 13:58

Publicado em 15 de Janeiro de 2021 às 13:58

Crédito: Ivan Storti/Santos FC
A Conmebol multou o técnico Cuca e o Santos por um episódio na partida diante o Grêmio na Vila Belmiro, nas quartas de final da Taça Libertadores. De acordo com a instituição, a infração aconteceu por problemas com gandulas, bolas e macas.O comandante santista foi multado em 35 mil dólares (R$ 184 mil) e o Peixe deve arcar com US$ 10,5 mil (R$ 55 mil). A decisão ainda cabe recurso. A entidade que organiza a Libertadores da América ainda afirmou que a advertência aplicada será debitada dos direitos de televisionamento e patrocínios do clube.Na ocasião, o Alvinegro eliminou o Grêmio por 4 a 1 e avançou para a semifinal. Contra o Boca Juniors nas semis, o Peixe fez 3 a 0, eliminando a equipe argentina e garantindo vaga na grande final diante o Palmeiras.
O Santos deve recorrer a decisão em até sete dias desde a notificação. O recurso deverá ser cumprido com as formalidades exigidas no artigo 67.4 e seguintes do Regulamento Disciplinar da CONMEBOL. Pela final da competição Sul-Americana, o clube ganhará cerca de US$ 15 milhões (R$ 80,2 milhões) caso seja o campeão ou US$ 6 milhões (R$ 32,1 milhões) caso seja vice-campeão.

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