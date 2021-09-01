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Conmebol multa o Flamengo por 'apelidos não autorizados' em camisas de jogo contra o Olímpia

Comissão Disciplinar da Conmebol multou o clube da Gávea em 12 mil dólares por conta das irregularidades nas camisas de Vitinho, Gabigol e Matheuzinho contra o Olímpia (PAR)...

Publicado em 01 de Setembro de 2021 às 17:35

LanceNet

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Publicado em 

01 set 2021 às 17:35
Crédito: Alexandre Vidal/CRF
A Comissão Disciplinar da Conmebol multou o Flamengo em 12 mil dólares por conta de três "apelidos não autorizados" nas camisas de Vitinho, Matheuzinho e Gabigol durante a partida contra o Olímpia, em Assunção, pelas quartas de final da Libertadores. A entidade também advertiu o clube pelas infrações a quatro artigos do Manual de Clubes e do Código Disciplinar da Conmebol.
Não cabe recurso à decisão, e o valor, próximo de R$ 62 mil com a cotação atual, será descontado automaticamente do montante a receber do clube por direitos de transmissão e patrocinadores pela participação na Libertadores. Com duas vitórias - 4 a 1 em Assunção e 5 a 1 em Brasília -, o time de Renato Gaúcho eliminou o Olímpia de forma categória. Agora, enfrentará o Barcelona de Guayaquil, do Equador, nas semifinais, Os confrontos serão nos dias 22 e 29 de setembro, e a classificação para a final garantirá grande premiação ao clube.

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